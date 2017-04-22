«Колошматят белорусов, аж перья летят!» Лукашенко в ярости от ЮЧМ-2017

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— Государство уделяет огромную заботу развитию спорта, — упрекнул Александр Лукашенко спортивных чиновников Белоруссии. — Строим современные стадионы, ледовые дворцы, плавательные бассейны, тренажерные залы. Все это для наши граждан, для детишек, для будущего страны. Здоровый человек более успешен и мотивирован в жизни.

Но я не могу оставить за скобками спорт высоких достижений! Мы сделали многое, если не все, чтобы ожидать от наших спортсменов высоких результатов, которыми будет гордиться страна. Но сейчас работа в спорте высоких достижений полностью провалена.

Скажу прямо, тут вина моего бывшего помощника, занимающегося спортом. Все меня убаюкивал! «Вот подождите, вот понимаете. Мы на Олимпийских играх дадим копоти. Вот подождите будет чемпионат мира, мы сейчас покажем. Только не надо никого трогать, все хорошо устроились…». Имейте в виду — в этом году мы примем уже серьезные меры, если вы будете и дальше обещать и ничего не делать.

Как это вы в хоккее меня… «Ну слушайте, у нас уже молодежь поперла…» Не пошла, говорят, а именно поперла! И что вы мне показали на чемпионате мира? Вы хоть в высшей лиге останетесь?! В Латвии 200 человек занимаются хоккеем. Колошматят белорусов-тысячников, аж перья летят! Хорошо, что еще первый матч не проиграли….

Тут надо, пожалуй, пояснить, что юниорская сборная Белоруссии действительно выступила на юниорском чемпионате мира крайне неудачно. Хотя и конкурировала с более опытными соперниками.

В группе «В», где выступали и россияне, белорусы проиграли все четыре матча. 0:7 команде США, 4:7 — Чехии, 2:3 — Швеции и 1:4 России.

Заняв последнее место в группе белорусы, естественно не попали в плей-офф. И сейчас сражаются с латышами за место в элитном дивизионе ЧМ. Победителя в этом противостоянии определяет серия до двух побед. В первом матче белорусы взяли верх — 2:0, а вот во втором уступили — 2:3. Видимо, это и вызвало гнев Лукашенко. Теперь судьба двух команд с постсоветского пространства определится в решающем воскресном поединке.

— Мы не можем просто так тратить деньги, — заключил Лукашенко.

Цитата — Миллионы людей следят за нашими спортсменами. Вся нация объединяется у этого ящика, чтобы следить за их успехами? Вы хоть в высшей лиге останетесь?! Вы бьете по самолюбию людей!

Отвратительная работа в спорте высоких достижений. Если министерство спорта не начнет шевелиться, значит, все пойдете туда. С клеймом этим на букву «Т»….

Напомним, что россияне на ЮЧМ-2017 обыграли в четвертьфинале хозяев турнира словаков и сегодня в полуфинале встречаются с действующими чемпионами мира финнами.