Агент: Форвард «Чикаго» Панарин вызван в сборную РФ по хоккею и сыграет на ЧМ-2017
МОСКВА, 22 апр —
Р-Спорт, Семен Галькевич. Нападающий клуба НХЛ «Чикаго» Артемий Панарин вызван в сборную России для участия в чемпионате мира 2017 года, сообщил «Р-Спорт» агент хоккеиста Дэн Мильштейн.
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Чемпионат мира пройдет в Кельне и Париже с 5 по 21 мая. «Чикаго» выбыл из борьбы за Кубок Стэнли в первом раунде, проиграв «Нэшвиллу» со счетом 0−4 в серии.
«Панарин вызван в сборную России для участия в чемпионате мира», — сказал Мильштейн по телефону.
Панарин, серебряный призер чемпионата мира 2015 года и бронзовый призер чемпионата мира 2016 года, всего в сезоне-2016/17 провел в НХЛ 86 игр, в которых набрал 75 (31 шайба + 44 передачи) очков.
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