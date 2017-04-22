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22 апреля 2017, 12:39 | Хоккей: Чемпионат и Кубок мира | Р-Спорт

Агент: Форвард «Чикаго» Панарин вызван в сборную РФ по хоккею и сыграет на ЧМ-2017

МОСКВА, 22 апр — Р-Спорт, Семен Галькевич. Нападающий клуба НХЛ «Чикаго» Артемий Панарин вызван в сборную России для участия в чемпионате мира 2017 года, сообщил «Р-Спорт» агент хоккеиста Дэн Мильштейн.

<em>МОСКВА 22 <span class=error>апр</span> — <nobr>Р-Спорт</nobr> Семен Галькевич.</em> Нападающий клуба <span class=error>НХЛ</span> Чикаго Артемий <span class=error>Панарин</span> вызван в сборную России для участия в чемпионате мира 2017 года сообщил Р-Спорт агент хоккеиста <span class=error>Дэн</span> Мильштейн. Увеличить
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Чемпионат мира пройдет в Кельне и Париже с 5 по 21 мая. «Чикаго» выбыл из борьбы за Кубок Стэнли в первом раунде, проиграв «Нэшвиллу» со счетом 0−4 в серии.

«Панарин вызван в сборную России для участия в чемпионате мира», — сказал Мильштейн по телефону.

Панарин, серебряный призер чемпионата мира 2015 года и бронзовый призер чемпионата мира 2016 года, всего в сезоне-2016/17 провел в НХЛ 86 игр, в которых набрал 75 (31 шайба + 44 передачи) очков.

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Игрок НХЛ Кейн согласился сыграть за сборную США на чемпионате мира

Игрок НХЛ Кейн согласился сыграть за сборную США на чемпионате мира

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Чикаго» Патрик Кейн согласился выступить за сборную США на чемпионате мира 2017 года. Об этом сообщил журналист портала Sportsnet Джон Шэннон.
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