Игрок НХЛ Кейн согласился сыграть за сборную США на чемпионате мира

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«Патрик Кейн подтвердил, что готов выступить на чемпионате мира», — написал он.

«Чикаго» в ночь на пятницу уступил в четвертом матче первого раунда Кубка Стэнли «Нэшвиллу» (1:4) и вылетел из розыгрыша, проиграв в серии со счетом 0−4.

В регулярном чемпионате Кейн набрал 89 очков (34 шайбы и 55 передач) в 82 матчах. Он стал лучшим бомбардиром и самым ценным игроком регулярного чемпионата НХЛ-2015/16. В составе «Чикаго» Кейн стал трехкратным обладателем Кубка Стэнли.

Вместе с командой США он завоевал серебро Олимпийских игр 2010 года. На мировом первенстве хоккеист играл один раз — в 2008 году, когда американцы заняли шестое место.