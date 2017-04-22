Брэндон Боченски: Это как продолжение сезона, у нас тот же тренер и тот же план на игру
Сборная Казахстана провела первую тренировку накануне старта чемпионата Мира по хоккею в Киеве. Фавориты турнира настраиваются на победы во всех матчах.
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Капитан казахстанской сборной Брэндон Боченски в интервью корреспонденту республиканского
— Брэндон, как прошли сборы?
— Хорошо, все подготовились и, в то же время, прогулялись по красивым местам. За несколько дней увереннее стали играть, чувствуем себя комфортно в сочетаниях.
— Какие были поставлены задачи на прошедшие товарищеские встречи?
— Больше ставили задачу сыграться, сильно не стремились играть на все сто процентов, — нужно подойти к матчам чемпионата свежими. Подготовились в этих контрольных встречах.
— Что скажешь по первому сопернику — Австрии?
— Игра будет сложной, посмотрим, кто лучше подготовился, — это и покажет первая игра.
— Команда готова на сто процентов?
— Мы играли вместе весь сезон, у нас тот же тренер и тот же план на игру. Это как продолжение сезона, в котором мы добились определенных успехов, и стремимся продолжать в том же духе.
— Как тебе город?
— Я еще ничего не видел. Может быть, в выходной день прогуляемся. Пока был только в отеле и во Дворце.
— Как лед, Дворец?
— Нормально. Дворец немного старый, но лед нормальный. Ну, сиденья — новые (смеется).
— Кто самый серьезный соперник здесь?
— Тяжело сказать. Будет непросто с Венгрией, Австрией, Украиной — они хозяева турнира. Возможно, это будут тяжелые матчи, но нужно настраиваться одинаково на всех.
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