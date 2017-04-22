Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/hockey-worldcup/29515619/
22 апреля 2017, 11:22 | Хоккей: Чемпионат и Кубок мира | Sports.kz

Брэндон Боченски: Это как продолжение сезона, у нас тот же тренер и тот же план на игру

Сборная Казахстана провела первую тренировку накануне старта чемпионата Мира по хоккею в Киеве. Фавориты турнира настраиваются на победы во всех матчах.

Сборная Казахстана провела первую тренировку накануне старта чемпионата Мира по хоккею в Киеве. Фавориты турнира настраиваются на победы во всех матчах. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Капитан казахстанской сборной Брэндон Боченски в интервью корреспонденту республиканского интернет-портала Sports.kz рассказал о готовности команды к первому матчу.

 — Брэндон, как прошли сборы?
— Хорошо, все подготовились и, в то же время, прогулялись по красивым местам. За несколько дней увереннее стали играть, чувствуем себя комфортно в сочетаниях.

 — Какие были поставлены задачи на прошедшие товарищеские встречи?
— Больше ставили задачу сыграться, сильно не стремились играть на все сто процентов, — нужно подойти к матчам чемпионата свежими. Подготовились в этих контрольных встречах.

 — Что скажешь по первому сопернику — Австрии?
— Игра будет сложной, посмотрим, кто лучше подготовился, — это и покажет первая игра.

 — Команда готова на сто процентов?
— Мы играли вместе весь сезон, у нас тот же тренер и тот же план на игру. Это как продолжение сезона, в котором мы добились определенных успехов, и стремимся продолжать в том же духе.

 — Как тебе город?
— Я еще ничего не видел. Может быть, в выходной день прогуляемся. Пока был только в отеле и во Дворце.

 — Как лед, Дворец?
— Нормально. Дворец немного старый, но лед нормальный. Ну, сиденья — новые (смеется).

 — Кто самый серьезный соперник здесь?
— Тяжело сказать. Будет непросто с Венгрией, Австрией, Украиной — они хозяева турнира. Возможно, это будут тяжелые матчи, но нужно настраиваться одинаково на всех.

Сборная Казахстана
Новости Матчи Состав
Все спортивные новости Казахстана
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Чемпионата и Кубка мира

Еще 7 новостей  Все новости
21 апреля

Алибеков обратился к казахстанским болельщикам

Хамитов проиграл бой за титул чемпиона мира

Хамитов обвинил судей в поражении от Алибекова