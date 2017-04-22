Брэндон Боченски: Это как продолжение сезона, у нас тот же тренер и тот же план на игру

Капитан казахстанской сборной Брэндон Боченски в интервью корреспонденту республиканского интернет-портала Sports.kz рассказал о готовности команды к первому матчу.



— Брэндон, как прошли сборы?

— Хорошо, все подготовились и, в то же время, прогулялись по красивым местам. За несколько дней увереннее стали играть, чувствуем себя комфортно в сочетаниях.



— Какие были поставлены задачи на прошедшие товарищеские встречи?

— Больше ставили задачу сыграться, сильно не стремились играть на все сто процентов, — нужно подойти к матчам чемпионата свежими. Подготовились в этих контрольных встречах.



— Что скажешь по первому сопернику — Австрии?

— Игра будет сложной, посмотрим, кто лучше подготовился, — это и покажет первая игра.



— Команда готова на сто процентов?

— Мы играли вместе весь сезон, у нас тот же тренер и тот же план на игру. Это как продолжение сезона, в котором мы добились определенных успехов, и стремимся продолжать в том же духе.



— Как тебе город?

— Я еще ничего не видел. Может быть, в выходной день прогуляемся. Пока был только в отеле и во Дворце.



— Как лед, Дворец?

— Нормально. Дворец немного старый, но лед нормальный. Ну, сиденья — новые (смеется).



— Кто самый серьезный соперник здесь?

— Тяжело сказать. Будет непросто с Венгрией, Австрией, Украиной — они хозяева турнира. Возможно, это будут тяжелые матчи, но нужно настраиваться одинаково на всех.