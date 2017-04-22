Где посмотреть стартовый матч сборной Казахстана по хоккею на ЧМ
22 апреля сборная Казахстана стартует на чемпионате мира по хоккею в первом дивизионе, передает корреспондент Vesti.kz.
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Матчи группы А пройдут в Киеве. В турнире примут участие шесть сборных — Украины, Казахстана, Польши, Австрии, Венгрии и Южной Кореи.
В первом матче Казахстан встретится с Австрией. Игра начнется в 23:30 по времени Астаны, а в прямом эфире ее покажет KazSport.
Капитаном национальной сборной будет нападающий Брэндон Боченски, который аналогичные функции выполняет в «Барысе».
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