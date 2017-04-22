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22 апреля 2017, 10:03 | Хоккей: Чемпионат и Кубок мира | Vesti.kz

Где посмотреть стартовый матч сборной Казахстана по хоккею на ЧМ

22 апреля сборная Казахстана стартует на чемпионате мира по хоккею в первом дивизионе, передает корреспондент Vesti.kz.

Матчи группы А пройдут в Киеве. В первой игре на турнире казахстанцы встретятся с Австрией. Увеличить
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Матчи группы А пройдут в Киеве. В турнире примут участие шесть сборных — Украины, Казахстана, Польши, Австрии, Венгрии и Южной Кореи.

В первом матче Казахстан встретится с Австрией. Игра начнется в 23:30 по времени Астаны, а в прямом эфире ее покажет KazSport.

Капитаном национальной сборной будет нападающий Брэндон Боченски, который аналогичные функции выполняет в «Барысе».

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