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22 апреля 2017, 9:40 | Хоккей: Чемпионат и Кубок мира | ТАСС

Хоккеист Проворов заранее приехал в сборную РФ, чтобы не оставаться без игровой практики

ФРИБУР /Швейцария/, 22 апреля. /Спец. корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Защитник «Филадельфии» Иван Проворов пораньше приехал в сборную России после завершения сезона его клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ), поскольку не хотел долго находиться без игровой практики. Об этом он рассказал ТАСС.

Также защитник Филадельфии выразил уверенность что ему хватит сил сыграть за сборную несмотря на 82 матча в регулярном чемпионате НХЛ. Увеличить
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«Филадельфия» не вышла в плей-офф, свой последний матч в регулярном чемпионате команда провела в ночь на 10 апреля с «Каролиной». К сборной Проворов присоединился после 18 апреля.

«Решил приехать уже перед матчами со швейцарцами, поскольку это мой первый вызов. Я вылетел домой 10—11 апреля, и сидеть дома без игр — это тоже не очень хорошо», — сказал он.

Проворов рассказал, что у него хватит сил для того, чтобы сыграть за сборную России, несмотря на то, что он провел за «Филадельфию» все 82 матча.

«Я довольно-таки хорошо провел лето, так что у меня достаточно много сил, чтобы играть и приносить пользу команде», — отметил защитник.

Проворов дебютировал в сборной России в первом из двух игр с командой Швейцарии в рамках Евровызова — команда играла в статусе олимпийской. Защитник является двукратным серебряным призером молодежного чемпионата мира.

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