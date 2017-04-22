Хоккеист Проворов заранее приехал в сборную РФ, чтобы не оставаться без игровой практики
ФРИБУР /Швейцария/, 22 апреля. /Спец. корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Защитник «Филадельфии» Иван Проворов пораньше приехал в сборную России после завершения сезона его клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ), поскольку не хотел долго находиться без игровой практики. Об этом он рассказал ТАСС.
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«Филадельфия» не вышла в
«Решил приехать уже перед матчами со швейцарцами, поскольку это мой первый вызов. Я вылетел домой
Проворов рассказал, что у него хватит сил для того, чтобы сыграть за сборную России, несмотря на то, что он провел за «Филадельфию» все 82 матча.
«Я
Проворов дебютировал в сборной России в первом из двух игр с командой Швейцарии в рамках Евровызова — команда играла в статусе олимпийской. Защитник является двукратным серебряным призером молодежного чемпионата мира.
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