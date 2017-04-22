Хоккеист Проворов заранее приехал в сборную РФ, чтобы не оставаться без игровой практики

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«Филадельфия» не вышла в плей-офф, свой последний матч в регулярном чемпионате команда провела в ночь на 10 апреля с «Каролиной». К сборной Проворов присоединился после 18 апреля.

«Решил приехать уже перед матчами со швейцарцами, поскольку это мой первый вызов. Я вылетел домой 10—11 апреля , и сидеть дома без игр — это тоже не очень хорошо», — сказал он.

Проворов рассказал, что у него хватит сил для того, чтобы сыграть за сборную России, несмотря на то, что он провел за «Филадельфию» все 82 матча.

«Я довольно-таки хорошо провел лето, так что у меня достаточно много сил, чтобы играть и приносить пользу команде», — отметил защитник.

Проворов дебютировал в сборной России в первом из двух игр с командой Швейцарии в рамках Евровызова — команда играла в статусе олимпийской. Защитник является двукратным серебряным призером молодежного чемпионата мира.