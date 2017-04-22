Агент: ФХР пока не связывалась с Панариным на предмет его участия в ЧМ
МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Федерация хоккея России (ФХР) еще не связывалась с нападающим клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Чикаго» Артемием Панариным по поводу его возможного участия в чемпионате мира 2017 года. Об этом ТАСС сообщил агент игрока Александр Черных.
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«Чикаго» в ночь на пятницу уступил в четвертом матче первого раунда Кубка Стэнли «Нэшвиллу» (1:4) и вылетел из турнира, проиграв серию со счетом 0−4. В составе проигравших в четырех матчах
«Панарин сказал, что с ним еще не связывались, так как он проходил медобследование у врачей», — сказал агент.
Чемпионат мира по хоккею 2017 года пройдет в Кельне и Париже с 5 по 21 мая. Россияне в группе А сыграют в Кельне.
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