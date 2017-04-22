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22 апреля 2017, 0:50 | Хоккей: Чемпионат и Кубок мира | Чемпионат.com

Победитель МЧМ-2017 Моцко останется главным тренером молодёжной сборной США

Главный тренер молодёжной сборной США Боб Моцко, завоевавший золотые медали чемпионата мира по хоккею 2017 года, продолжит работу с командой на МЧМ-2018.

Об этом сообщает USA Hockey. Неизменным останется и тренерский штаб сборной — в него входят Грег Браун, Грант Потулны, Крис Майотт и Стив Миллер.

«Это большая честь, что федерация хоккея США попросила меня и мой штаб вновь возглавить сборную на чемпионате мира. Завоевание золотых медалей было особенным моментом, но ещё более заманчиво выиграть на домашнем льду», — сказал Моцко.

Молодёжный чемпионат мира пройдёт в американском Баффало с 26 декабря 2017 года по 5 января 2018-го. Американцы выигрывали турнир четыре раза — в 2004, 2010, 2013 и 2017 годах.

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