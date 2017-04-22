Победитель МЧМ-2017 Моцко останется главным тренером молодёжной сборной США
Главный тренер молодёжной сборной США Боб Моцко, завоевавший золотые медали чемпионата мира по хоккею 2017 года, продолжит работу с командой на МЧМ-2018.
Об этом сообщает USA Hockey. Неизменным останется и тренерский штаб сборной — в него входят Грег Браун, Грант Потулны, Крис Майотт и Стив Миллер.
«Это большая честь, что федерация хоккея США попросила меня и мой штаб вновь возглавить сборную на чемпионате мира. Завоевание золотых медалей было особенным моментом, но ещё более заманчиво выиграть на домашнем льду», — сказал Моцко.
Молодёжный чемпионат мира пройдёт в американском Баффало с 26 декабря 2017 года по 5 января 2018-го. Американцы выигрывали турнир четыре раза — в 2004, 2010, 2013 и 2017 годах.