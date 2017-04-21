Сборная Беларуси по хоккею (U-18) уступила Латвии на ЧМ
21 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Юниорская сборная Беларуси по хоккею (U-18) уступила сверстникам из Латвии со счетом 2:3 (0:1, 1:1, 1:1) на чемпионате мира, который проходит в Словакии, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Команда под руководством Юрия Файкова в первой встрече за право выступать в
Третья встреча в серии до двух побед за право остаться в
В полуфиналах чемпионата мира 22 апреля сыграют сборные Финляндии и России, а также США и Швеции.
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