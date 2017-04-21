Сборная Беларуси по хоккею (U-18) уступила Латвии на ЧМ

Команда под руководством Юрия Файкова в первой встрече за право выступать в топ-дивизионе была сильнее латвийцев — 2:0. Вторая победа могла гарантировать белорусам прописку в элите юниорского мирового хоккея. Однако, несмотря на преимущество в игре сборной Беларуси, соперники удачнее распорядились своими моментами. В первом периоде Вернерс Эгле открыл счет — 1:0. На 31-й минуте Сергей Сапего сумел нанести точный бросок по воротам команды Латвии — 1:1. Еще до перерыва соперники вновь вышли вперед: автором гола стал Сергей Смирнов — 2:1. В заключительные 20 минут встречи, после удаления Сандиса Симонса, белорусы сравняли счет. Численное большинство реализовал Андрей Павленко — 2:2. Окончательные цифры на табло установил на 50-й минуте Вернерс Эгле, оформивший голевой дубль в игре — 3:2.

Третья встреча в серии до двух побед за право остаться в топ-дивизионе между хоккеистами Беларуси и Латвии состоится 23 апреля.

В полуфиналах чемпионата мира 22 апреля сыграют сборные Финляндии и России, а также США и Швеции.