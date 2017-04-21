Сборная Швейцарии ожидает двух игроков из НХЛ перед ЧМ
ФРИБУР /Швейцария/, 21 апреля. /Спец. корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Сборная Швейцарии по хоккею рассчитывает, что на чемпионате мира в ее составе выступят игроки Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Свен Андригетто из «Колорадо» и Свен Берчи из «Ванкувера». Об этом ТАСС сообщили в
пресс-службе Федерации хоккея Швейцарии.
В настоящий момент в составе команды пока один игрок из НХЛ — нападающий «Флориды» Денис Мальгин, который сыграет в предстоящем матче Евровызова с олимпийской сборной России во Фрибуре.
«Мы надеемся, что к нам присоединятся Андригетто и Берчи, ситуация по ним прояснится завтра, — сообщили в
Чемпионат мира пройдет в немецком Кельне и Париже.
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