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21 апреля 2017, 20:41 | Хоккей: Чемпионат и Кубок мира | ТАСС

Сборная Швейцарии ожидает двух игроков из НХЛ перед ЧМ

ФРИБУР /Швейцария/, 21 апреля. /Спец. корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Сборная Швейцарии по хоккею рассчитывает, что на чемпионате мира в ее составе выступят игроки Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Свен Андригетто из «Колорадо» и Свен Берчи из «Ванкувера». Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Федерации хоккея Швейцарии.

В настоящий момент в составе команды пока один игрок из НХЛ — нападающий «Флориды» Денис Мальгин, который сыграет в предстоящем матче Евровызова с олимпийской сборной России во Фрибуре.

«Мы надеемся, что к нам присоединятся Андригетто и Берчи, ситуация по ним прояснится завтра, — сообщили в пресс-службе. — Нино Нидеррайтер ждет нового контракта, Рето Берра травмирован, у Луки Сбисы трагедия в семье, поэтому они к нам не приедут. Что касается Жоэля Вермена, то он сейчас играет в фарм-клубе “Тампа-Бэй”. Такие игроки, как Марк Штрайт, Роман Йоси, Кевин Фиала, продолжают играть в плей-офф».

Чемпионат мира пройдет в немецком Кельне и Париже.

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