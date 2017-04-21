Сборная Швейцарии ожидает двух игроков из НХЛ перед ЧМ

В настоящий момент в составе команды пока один игрок из НХЛ — нападающий «Флориды» Денис Мальгин, который сыграет в предстоящем матче Евровызова с олимпийской сборной России во Фрибуре.

«Мы надеемся, что к нам присоединятся Андригетто и Берчи, ситуация по ним прояснится завтра, — сообщили в пресс-службе. — Нино Нидеррайтер ждет нового контракта, Рето Берра травмирован, у Луки Сбисы трагедия в семье, поэтому они к нам не приедут. Что касается Жоэля Вермена, то он сейчас играет в фарм-клубе “Тампа-Бэй”. Такие игроки, как Марк Штрайт, Роман Йоси, Кевин Фиала, продолжают играть в плей-офф».

Чемпионат мира пройдет в немецком Кельне и Париже.