Годро поедет на чемпионат мира после вылета «Калгари» из Кубка Стэнли
Нападающий «Калгари» Джонни Годро поедет на чемпионат мира-2017 в составе сборной США, сообщает официальный «Твиттер» клуба.
Клуб 23-летнего хоккеиста вылетел из розыгрыша Кубка Стэнли, проиграв в первом раунде турнира «Анахайму» со счетом 0−4 в серии.
В этом сезоне Годро провел 72 матча в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 61 (18+43) очко, в четырех матчах
Напомним, что международный турнир пройдет с 5 по 21 мая в Кельне и Париже. Американская сборная выступит в группе А и сыграет с Россией, Швецией, Словакией, Германией, Латвией, Данией и Италией.
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