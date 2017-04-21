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21 апреля 2017, 20:41 | Хоккей: Чемпионат и Кубок мира | Спорт-Экспресс

Годро поедет на чемпионат мира после вылета «Калгари» из Кубка Стэнли

Нападающий «Калгари» Джонни Годро поедет на чемпионат мира-2017 в составе сборной США, сообщает официальный «Твиттер» клуба.

Клуб 23-летнего хоккеиста вылетел из розыгрыша Кубка Стэнли, проиграв в первом раунде турнира «Анахайму» со счетом 0−4 в серии.

В этом сезоне Годро провел 72 матча в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 61 (18+43) очко, в четырех матчах плей-офф он записал на свой счет две передачи.

Напомним, что международный турнир пройдет с 5 по 21 мая в Кельне и Париже. Американская сборная выступит в группе А и сыграет с Россией, Швецией, Словакией, Германией, Латвией, Данией и Италией.

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