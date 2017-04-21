Сборная Казахстана по хоккею назвала предварительный состав на чемпионат мира

К турниру продолжают готовиться 24 игрока. В окончательную заявку войдут 21 хоккеист, в том числе — и два вратаря, сообщает официальный сайт КФХ. «Отцепленные» три хоккеиста останутся в расположение команды в качестве запасных.

В предварительном составе большинство игроков на клубном уровне представляют «Барыс», но также есть хоккеисты из чемпионата Казахстана, ВХЛ и даже МХЛ.

Капитаном сборной Казахстана будет нападающий Брэндон Боченски, который исполняет аналогичные функции в «Барысе».

Предварительный состав сборной Казахстана:

Вратари: Виталий Колесник («Барыс»), Сергей Кудрявцев («Торпедо») и Никита Бояркин («Темиртау»);.

Защитники: Александр Липин, Максим Семенов, Вячеслав Трясунов, Кевин Даллмэн, Роман Савченко (все — «Барыс»), Артемий Лакиза («Номад»), Дмитрий Степанов («Бейбарыс») и Кирилл Полохов («Снежные Барсы»);.

Нападающие: Дастин Бойд, Брэндон Боченски, Найджел Доус, Никита Иванов, Владимир Маркелов, Константин Пушкарев, Роман Старченко, Максим Худяков, Кирилл Панюков, Мартен Сен-Пьер, Иван Кучин, Никита Михайлис (все — «Барыс») и Антон Сагадеев («Сарыарка»).

Тренерский штаб:

Главный тренер — Эдуард Занковец; тренеры — Андрей Кудин, Евгений Королев, Владислав Занковец и Евгений Корешков; генеральный менеджер — Александр Корешков.

Чемпионат мира в группе А первого дивизиона пройдет с 22 по 28 апреля. За две путевки в элитный дивизион будут бороться сборные Казахстана, Украины, Австрии, Польши, Венгрии и Южной Кореи.