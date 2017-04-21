Сборная Казахстана по хоккею назвала предварительный состав на чемпионат мира
Сборная Казахстана по хоккею назвала предварительный состав для участия в чемпионате мира в первом дивизионе в Киеве.
К турниру продолжают готовиться 24 игрока. В окончательную заявку войдут 21 хоккеист, в том числе — и два вратаря, сообщает официальный сайт КФХ. «Отцепленные» три хоккеиста останутся в расположение команды в качестве запасных.
В предварительном составе большинство игроков на клубном уровне представляют «Барыс», но также есть хоккеисты из чемпионата Казахстана, ВХЛ и даже МХЛ.
Капитаном сборной Казахстана будет нападающий Брэндон Боченски, который исполняет аналогичные функции в «Барысе».
Предварительный состав сборной Казахстана:
Вратари: Виталий Колесник («Барыс»), Сергей Кудрявцев («Торпедо») и Никита Бояркин («Темиртау»);.
Защитники: Александр Липин, Максим Семенов, Вячеслав Трясунов, Кевин Даллмэн, Роман Савченко (все — «Барыс»), Артемий Лакиза («Номад»), Дмитрий Степанов («Бейбарыс») и Кирилл Полохов («Снежные Барсы»);.
Нападающие: Дастин Бойд, Брэндон Боченски, Найджел Доус, Никита Иванов, Владимир Маркелов, Константин Пушкарев, Роман Старченко, Максим Худяков, Кирилл Панюков, Мартен
Тренерский штаб:
Главный тренер — Эдуард Занковец; тренеры — Андрей Кудин, Евгений Королев, Владислав Занковец и Евгений Корешков; генеральный менеджер — Александр Корешков.
Чемпионат мира в группе А первого дивизиона пройдет с 22 по 28 апреля. За две путевки в элитный дивизион будут бороться сборные Казахстана, Украины, Австрии, Польши, Венгрии и Южной Кореи.
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