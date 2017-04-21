Вопрос участия Павла Дацюка в ЧМ-2017 открыт

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Дацюк выбыл из строя по ходу серии второго раунда плей-офф КХЛ с московским «Динамо», после чего был прооперирован. Чемпионат мира пройдет в Кельне и Париже 5—21 мая . Ранее Дацюк выражал надежду, что примет участие в турнире.

«Что касается участия (Дацюка) в чемпионате мира в Кельне, то вопрос открыт», — сказал Мильштейн по телефону.