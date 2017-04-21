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21 апреля 2017, 18:18 | Хоккей: Чемпионат и Кубок мира | Р-Спорт

Вопрос участия Павла Дацюка в ЧМ-2017 открыт

МОСКВА, 21 апр — Р-Спорт, Семен Галькевич. Вопрос участия нападающего петербургского СКА Павла Дацюка в ближайшем чемпионате мира по-прежнему открыт, сообщил агентству «Р-Спорт» агент хоккеиста Дэн Мильштейн.

Вопрос участия нападающего петербургского <span class=error>СКА</span> Павла <span class=error>Дацюка</span> в ближайшем чемпионате мира <nobr>по-прежнему</nobr> открыт сообщил агентству Р-Спорт агент хоккеиста <span class=error>Дэн</span> Мильштейн. Увеличить
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Дацюк выбыл из строя по ходу серии второго раунда плей-офф КХЛ с московским «Динамо», после чего был прооперирован. Чемпионат мира пройдет в Кельне и Париже 5—21 мая. Ранее Дацюк выражал надежду, что примет участие в турнире.

«Что касается участия (Дацюка) в чемпионате мира в Кельне, то вопрос открыт», — сказал Мильштейн по телефону.

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