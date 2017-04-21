Вопрос участия Павла Дацюка в ЧМ-2017 открыт
МОСКВА, 21 апр —
Р-Спорт, Семен Галькевич. Вопрос участия нападающего петербургского СКА Павла Дацюка в ближайшем чемпионате мира по-прежнему открыт, сообщил агентству «Р-Спорт» агент хоккеиста Дэн Мильштейн.
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Дацюк выбыл из строя по ходу серии второго раунда
«Что касается участия (Дацюка) в чемпионате мира в Кельне, то вопрос открыт», — сказал Мильштейн по телефону.
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