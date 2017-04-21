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21 апреля 2017, 18:03 | Хоккей: Чемпионат и Кубок мира | Спорт-Экспресс

Подольски стал послом хоккейного чемпионата мира-2017

Бывший футболист Лукас Подольски стал послом хоккейного чемпионата мира-2017, сообщает официальный «Твиттер» немецкой национальной команды.

Бывший футболист Германии <span class=error>Лукас</span> <span class=error>Подольски</span> стал послом хоккейного чемпионата мира-2017. Увеличить
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Турнир пройдет в Кельне и Париже с 5 по 21 мая.

Подольски вручили сертификат и майку немецкой сборной. В минувшем сезоне хоккейная сборная Германии вышла в плей-офф чемпионата мира, в ¼ финала проиграла команде России. В этом году немцы сыграют в группе А против России, США, Швеции, Словакии, Латвии, Дании и Италии.
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