Подольски стал послом хоккейного чемпионата мира-2017
Бывший футболист Лукас Подольски стал послом хоккейного чемпионата мира-2017, сообщает официальный «Твиттер» немецкой национальной команды.
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Турнир пройдет в Кельне и Париже с 5 по 21 мая.
Подольски вручили сертификат и майку немецкой сборной. В минувшем сезоне хоккейная сборная Германии вышла в
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