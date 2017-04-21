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https://sport.mail.ru/news/hockey-worldcup/29509672/
21 апреля 2017, 16:53 | Хоккей: Чемпионат и Кубок мира | Sports.kz

Обнародован состав сборной Казахстана на чемпионат мира-2017

Тренерский штаб сборной Казахстана объявил состав, который продолжит подготовку к чемпионату мира 2017 в Киеве.

Тренерский штаб сборной Казахстана объявил состав который продолжит подготовку к чемпионату мира 2017 в Киеве. Увеличить
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В основную заявку попадут 19 полевых игроков и 2 вратаря, остальные хоккеисты останутся в расположении команды, в качестве запасных.

Состав национальной сборной Казахстана:

Вратари:
Никита Бояркин
Виталий Колесник
Сергей Кудрявцев.

Защитники:
Кевин Даллмэн
Артемий Лакиза
Александр Липин
Роман Савченко
Максим Семёнов
Дмитрий Степанов
Вячеслав Трясунов
Кирилл Полохов

Нападающие:
Брэндон Боченски
Дастин Бойд
Найджел Доус
Никита Иванов
Максим Худяков
Иван Кучин
Владимир Маркелов
Никита Михайлис
Кирилл Панюков
Константин Пушкарёв
Антон Сагадеев
Мартен Сен-Пьер
Роман Старченко.

Главный тренер — Эдуард Занковец
Тренер — Андрей Кудин
Тренер — Евгений Королёв
Тренер — Владислав Занковец
Тренер — Евгений Корешков
Генеральный менеджер — Александр Корешков
Начальник команды — Вадим Гусейнов
Технический администратор — Рустем Бикбусунов
Физиотерапевт — Бауржан Жетдикбаев
Физиотерапевт — Болат Агланбеков
Физиотерапевт — Ольга Юрлова
Доктор — Игорь Морозов
Доктор — Александр Редин
Видео-тренер — Александр Ахцигер Александр
Видео-тренер — Андрей Шаянов
Видео-тренер — Сергей Тамбулов
Персонал — Юрий Зверев
Персонал — Юлия Зверева
Персонал — Глеб Каратаев.

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