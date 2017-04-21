Падакин, Поникаровский и Гайдученко отказались играть за сборную Украины на ЧМ

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Хоккеисты решили не получать статус легионера, а также не рисковать здоровьем после сезона в КХЛ.

Напомним, чемпионат мира в дивизионе ІА пройдет в Киеве с 22-го по 28 апреля. Сборная Украины сыграет в группе с Казахстаном, Австрией, Венгрией, Польшей и Южной Кореей.

Источник: Sport.ua.