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21 апреля 2017, 16:27 | Хоккей: Чемпионат и Кубок мира | PROСПОРТ - Казахстан

Падакин, Поникаровский и Гайдученко отказались играть за сборную Украины на ЧМ

Главный тренер сборной Украины Александр Савицкий рассказал, что форварды ХК «Сочи» Павел Падакин и «Кунлунь Ред Стар» Алексей Поникаровский, а также вратарь «Медвешчака» Сергей Гайдученко отказались играть в составе сборной Украины на домашнем чемпионате.

Главный тренер сборной Украины Александр Савицкий рассказал что форварды ХК Сочи Павел <span class=error>Падакин</span> и Кунлунь Ред Стар Алексей Поникаровский а также вратарь Медвешчака Сергей Гайдученко отказались играть в составе сборной Украины на домашнем чемпионате. Увеличить
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Хоккеисты решили не получать статус легионера, а также не рисковать здоровьем после сезона в КХЛ.

Напомним, чемпионат мира в дивизионе ІА пройдет в Киеве с 22-го по 28 апреля. Сборная Украины сыграет в группе с Казахстаном, Австрией, Венгрией, Польшей и Южной Кореей.

Источник: Sport.ua.

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