Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/hockey-worldcup/29509292/
21 апреля 2017, 16:44 | Хоккей: Чемпионат и Кубок мира | Чемпионат.com

Свечников не тренировался за день до полуфинала юниорского ЧМ с финнами

Нападающий юниорской сборной Российской Федерации Андрей Свечников не принял участие в тренировочном занятии российской команды за день до полуфинального матча чемпионата мира с национальной командой Финляндии.

В пятницу Свечников вышел на лёд со всей командой, но затем ушёл. В четвертьфинале россияне обыграли национальную сборную Словакии (3:2 ОТ), а Свечников получил повреждение в конце овертайма данного матча.

В списке лучших бомбардиров турнира Свечников идёт на четвёртом месте с 8 (4+4) очками.

Полуфинальная встреча чемпионата мира Финляндия — Россия состоится 22 апреля, начало в 16.30 мск.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Чемпионата и Кубка мира

Падакин, Поникаровский и Гайдученко отказались играть за сборную Украины на ЧМ

Падакин, Поникаровский и Гайдученко отказались играть за сборную Украины на ЧМ

Главный тренер сборной Украины Александр Савицкий рассказал, что форварды ХК «Сочи» Павел Падакин и «Кунлунь Ред Стар» Алексей Поникаровский, а также вратарь «Медвешчака» Сергей Гайдученко отказались играть в составе сборной Украины на домашнем чемпионате.
Еще 7 новостей  Все новости
19 апреля

Рибери высмеял судейство в матче «Реал» — «Бавария»

Шарапова готовится к юбилею (фото)

Хавбека «Уфы» подозревают в покупке наркотиков