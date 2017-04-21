Свечников не тренировался за день до полуфинала юниорского ЧМ с финнами

В пятницу Свечников вышел на лёд со всей командой, но затем ушёл. В четвертьфинале россияне обыграли национальную сборную Словакии (3:2 ОТ), а Свечников получил повреждение в конце овертайма данного матча.

В списке лучших бомбардиров турнира Свечников идёт на четвёртом месте с 8 (4+4) очками.

Полуфинальная встреча чемпионата мира Финляндия — Россия состоится 22 апреля, начало в 16.30 мск.