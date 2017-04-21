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21 апреля 2017, 15:54 | Хоккей: Чемпионат и Кубок мира | Чемпионат.com

Чемпион мира по футболу Подольски стал послом ЧМ-2017

Чемпион мира по футболу, вице-чемпион Европы Лукаш Подольски стал послом чемпионата мира по хоккею 2017 года.

Об этом сообщает официальный сайт немецкой национальной команды.

Чемпионат мира пройдёт во Франции и Германии. Председатель местного оргкомитетта турнира Стефан Лоучер вручил титулованному немецкому футболисту сертификат и майку немецкой национальной команды.

В прошлом сезоне сборная Германии под управлением Марко Штурма вышла в плей-офф чемпионата мира. В четвертьфинале немцы проиграли сборной России.

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