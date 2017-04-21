Чемпион мира по футболу Подольски стал послом ЧМ-2017
Чемпион мира по футболу,
вице-чемпион Европы Лукаш Подольски стал послом чемпионата мира по хоккею 2017 года.
Об этом сообщает официальный сайт немецкой национальной команды.
Чемпионат мира пройдёт во Франции и Германии. Председатель местного оргкомитетта турнира Стефан Лоучер вручил титулованному немецкому футболисту сертификат и майку немецкой национальной команды.
В прошлом сезоне сборная Германии под управлением Марко Штурма вышла в
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