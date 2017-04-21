Участие Ковальчука в ЧМ по хоккею под вопросом из-за проблем с коленом
МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Участие нападающего СКА и сборной России по хоккею Ильи Ковальчука в чемпионате мира под вопросом
из-за проблем игрока с коленом. Об этом ТАСС сообщил член совета директоров армейцев Александр Медведев.
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Видимо, что-то случилось...
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«Илья поехал лечить колено, он играл с травмой, и ему сейчас важно ликвидировать ее последствия. Может ли ему потребоваться операция? Пускай решают врачи. Мы исходим из того, что он присоединится к команде, к тренировочному лагерю», — сказал Медведев.
На вопрос, значит ли это, что форвард не сможет принять участие в чемпионате мира, который стартует 5 мая, собеседник ТАСС ответил: «Все зависит от результатов обследования, вопрос открыт».
Ковальчук регулярно играл в
Чемпионат мира — 2017 пройдет с 5 по 21 мая в немецком Кельне и Париже.
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