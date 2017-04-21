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21 апреля 2017, 15:39 | Хоккей: Чемпионат и Кубок мира | ТАСС

Участие Ковальчука в ЧМ по хоккею под вопросом из-за проблем с коленом

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Участие нападающего СКА и сборной России по хоккею Ильи Ковальчука в чемпионате мира под вопросом из-за проблем игрока с коленом. Об этом ТАСС сообщил член совета директоров армейцев Александр Медведев.

<em>МОСКВА 21 апреля. /ТАСС/. </em>Участие нападающего <span class=error>СКА</span> и сборной России по хоккею Ильи Ковальчука в чемпионате мира под вопросом <nobr>из-за </nobr>проблем игрока с коленом. Об этом ТАСС сообщил член совета директоров армейцев Александр <span class=error>Медведев</span>. Увеличить
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«Илья поехал лечить колено, он играл с травмой, и ему сейчас важно ликвидировать ее последствия. Может ли ему потребоваться операция? Пускай решают врачи. Мы исходим из того, что он присоединится к команде, к тренировочному лагерю», — сказал Медведев.

На вопрос, значит ли это, что форвард не сможет принять участие в чемпионате мира, который стартует 5 мая, собеседник ТАСС ответил: «Все зависит от результатов обследования, вопрос открыт».

Ковальчук регулярно играл в плей-офф чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), который завершился 16 апреля. В финальной серии армейцы обыграли магнитогорский «Металлург». В плей-офф форвард провел 18 матчей, набрав 9 очков (6 шайб + 3 передачи). В регулярном чемпионате на его счету 78 (32+46) очков в 60 играх.

Чемпионат мира — 2017 пройдет с 5 по 21 мая в немецком Кельне и Париже.

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