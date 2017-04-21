Величкин: Хоккеисты «Магнитки» Береглазов, Антипин и Мозякин вызваны в сборную РФ

«Магнитка» в прошедшем сезоне дошла до финала плей-офф КХЛ, где уступила петербургскому СКА с общим счетом в серии 1−4. Чемпионат мира-2017 пройдет с 5 по 21 мая в Кельне и Париже.

«Предварительно для подготовки к чемпионату мира в сборную России из “Магнитки” вызваны Береглазов, Антипин и Мозякин. И (тренер) Илья Воробьев, конечно же. (Форвард Данис) Зарипов? Вы задали вопрос, кто вызван, я на него ответил», — сказал Величкин по телефону.