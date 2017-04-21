Величкин: Хоккеисты «Магнитки» Береглазов, Антипин и Мозякин вызваны в сборную РФ
МОСКВА, 21 апр —
Р-Спорт, Александр Рогулев. Хоккеисты магнитогорского «Металлурга» защитники Алексей Береглазов и Виктор Антипин, а также нападающий Сергей Мозякин вызваны в расположение сборной России для подготовки к чемпионату мира, сообщил агентству «Р-Спорт» вице-президент по хоккейной деятельности «Металлурга» Геннадий Величкин.
«Магнитка» в прошедшем сезоне дошла до финала
«Предварительно для подготовки к чемпионату мира в сборную России из “Магнитки” вызваны Береглазов, Антипин и Мозякин. И (тренер) Илья Воробьев, конечно же. (Форвард Данис) Зарипов? Вы задали вопрос, кто вызван, я на него ответил», — сказал Величкин по телефону.
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