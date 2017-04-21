Лукашенко: Хоккеистов готовит специалист по плаванию. Слушайте, в тюрьму сядете

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

«И что вы мне показали на последнем чемпионате мира? Вы хоть в элите останетесь? В Латвии 200 человек занимаются хоккеем! И колошматят белорусов-тысячников! Перья летят. Хорошо, что первый матч выиграли. Мы не можем просто так тратить деньги. Вы поймите, что самая высокая идеология сегодня — спорт. Миллионы смотрят за нашими спортсменами. И он выигрывает — совсем другое настроение у людей. А вы? Вы бьёте по самолюбию людей.

Цитата Отвратительная работа в спорте высоких достижений. Отвратительная! В ближайшее время реформируем полностью федерации, НОК перестраивается.

Если министерство спорта, которое за это отвечает, не начнёт шевелиться, значит, все пойдёте туда. С этим клеймом на букву «Т».

Есть вопросы и к вертикали власти. Это же не дело, что понастроили этих площадок спортивных, хороших залов. Все завидуют. Минспорта я уже не доверяю. Я уже собрал ребят, которые у меня в команде играют, и попросил их: «Ребята, проедьтесь по школам. Барановичи, Береза, Орша, Пинск. Посмотрите, как они работают». Мне вчера вечером уже доложили по некоторым.

Цитата Слушайте, вы в тюрьму сядете. Значит, хоккеистов готовит специалист по плаванию. Какой он там специалист? По гребле? Я не против гребцов. Но они должны грести!