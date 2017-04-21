Лукашенко: Хоккеистов готовит специалист по плаванию. Слушайте, в тюрьму сядете
Президент Беларуси Александр Лукашенко подверг критике подготовку спортсменов в стране, акцентировав внимание на хоккее.
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Видимо, что-то случилось...
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«И что вы мне показали на последнем чемпионате мира? Вы хоть в элите останетесь? В Латвии 200 человек занимаются хоккеем! И колошматят
Если министерство спорта, которое за это отвечает, не начнёт шевелиться, значит, все пойдёте туда. С этим клеймом на букву «Т».
Есть вопросы и к вертикали власти. Это же не дело, что понастроили этих площадок спортивных, хороших залов. Все завидуют. Минспорта я уже не доверяю. Я уже собрал ребят, которые у меня в команде играют, и попросил их: «Ребята, проедьтесь по школам. Барановичи, Береза, Орша, Пинск. Посмотрите, как они работают». Мне вчера вечером уже доложили по некоторым.
Но поставь его на коньки и дай клюшку! Или нашего легкоатлета? Здоровый мужик! Это не его профиль! Так что ж вы творите? Деньги получают. Выделяются деньги. Так куда смотрит председатель райисполкома? А губернаторы? Это же позорище. Иметь ледовую площадку, а не иметь
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