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https://sport.mail.ru/news/hockey-worldcup/29505890/
21 апреля 2017, 13:04 | Хоккей: Чемпионат и Кубок мира | Чемпионат.com

Лукашенко: Хоккеистов готовит специалист по плаванию. Слушайте, в тюрьму сядете

Президент Беларуси Александр Лукашенко подверг критике подготовку спортсменов в стране, акцентировав внимание на хоккее.

Президент <span class=error>Беларуси</span> Александр <span class=error>Лукашенко</span> подверг критике подготовку спортсменов в стране акцентировав внимание на хоккее. Увеличить
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«И что вы мне показали на последнем чемпионате мира? Вы хоть в элите останетесь? В Латвии 200 человек занимаются хоккеем! И колошматят белорусов-тысячников! Перья летят. Хорошо, что первый матч выиграли. Мы не можем просто так тратить деньги. Вы поймите, что самая высокая идеология сегодня — спорт. Миллионы смотрят за нашими спортсменами. И он выигрывает — совсем другое настроение у людей. А вы? Вы бьёте по самолюбию людей.

Если министерство спорта, которое за это отвечает, не начнёт шевелиться, значит, все пойдёте туда. С этим клеймом на букву «Т».

Есть вопросы и к вертикали власти. Это же не дело, что понастроили этих площадок спортивных, хороших залов. Все завидуют. Минспорта я уже не доверяю. Я уже собрал ребят, которые у меня в команде играют, и попросил их: «Ребята, проедьтесь по школам. Барановичи, Береза, Орша, Пинск. Посмотрите, как они работают». Мне вчера вечером уже доложили по некоторым.

Но поставь его на коньки и дай клюшку! Или нашего легкоатлета? Здоровый мужик! Это не его профиль! Так что ж вы творите? Деньги получают. Выделяются деньги. Так куда смотрит председатель райисполкома? А губернаторы? Это же позорище. Иметь ледовую площадку, а не иметь шорт-трек, не иметь фигурное катание. Не иметь школу, где должны 500−600 детишек заниматься. По возрастам. Готовьтесь. С вас будет спрос, — сказал Лукашенко в эфире телеканала «Беларусь 1».

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