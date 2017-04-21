Эдуард Занковец: Мы завершили подготовку к чемпионату мира

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— С приездом вас в Киев!

— Спасибо.

— Как прошли матчи со Словенией и Италией? Что они дали?

— Во-первых, в этих матчах удалось окончательно определиться с составом и сочетаниями звеньев. Отработали определённые тактические моменты, которые требовали шлифовки. Я думаю, эти матчи завершили нашу подготовку к чемпионату мира.

— Результаты этих матчей удовлетворяют?

— Да, результаты этих матчей нас полностью удовлетворяют.