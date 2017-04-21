Эдуард Занковец: Мы завершили подготовку к чемпионату мира
Главный тренер сборной Казахстана Эдуард Занковец в интервью сайту Шайба.kz прокомментировал контрольные матчи в Словении и Италии.
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— С приездом вас в Киев!
— Спасибо.
— Как прошли матчи со Словенией и Италией? Что они дали?
—
— Результаты этих матчей удовлетворяют?
— Да, результаты этих матчей нас полностью удовлетворяют.
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