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21 апреля 2017, 12:39 | Хоккей: Чемпионат и Кубок мира | Sports.kz

Эдуард Занковец: Мы завершили подготовку к чемпионату мира

Главный тренер сборной Казахстана Эдуард Занковец в интервью сайту Шайба.kz прокомментировал контрольные матчи в Словении и Италии.

Главный тренер сборной Казахстана Эдуард <span class=error>Занковец</span> в интервью сайту Шайба.kz прокомментировал контрольные матчи в Словении и Италии. Увеличить
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— С приездом вас в Киев!
— Спасибо.

— Как прошли матчи со Словенией и Италией? Что они дали?
Во-первых, в этих матчах удалось окончательно определиться с составом и сочетаниями звеньев. Отработали определённые тактические моменты, которые требовали шлифовки. Я думаю, эти матчи завершили нашу подготовку к чемпионату мира.

— Результаты этих матчей удовлетворяют?
— Да, результаты этих матчей нас полностью удовлетворяют.

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