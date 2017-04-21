Игроки НХЛ Бобровский, Анисимов и Панарин освободились для сборной России на ЧМ-2017
МОСКВА, 21 апр —
Р-Спорт. Голкипер клуба НХЛ «Коламбус» Сергей Бобровский, а также нападающие Артемий Панарин и Артем Анисимов из «Чикаго» освободились для вызова в сборную России для игры на чемпионате мира по хоккею.
Чемпионат мира пройдет в Кельне и Париже с 5 по 21 мая.
Бобровский в четверг отразил 27 бросков из 32 в матче первого раунда
«Чикаго» Панарина и Анисимова в четырех матчах уступило в серии первого раунда
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