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21 апреля 2017, 9:46 | Хоккей: Чемпионат и Кубок мира | Р-Спорт

Игроки НХЛ Бобровский, Анисимов и Панарин освободились для сборной России на ЧМ-2017

МОСКВА, 21 апр — Р-Спорт. Голкипер клуба НХЛ «Коламбус» Сергей Бобровский, а также нападающие Артемий Панарин и Артем Анисимов из «Чикаго» освободились для вызова в сборную России для игры на чемпионате мира по хоккею.

Чемпионат мира пройдет в Кельне и Париже с 5 по 21 мая.

Бобровский в четверг отразил 27 бросков из 32 в матче первого раунда плей-офф НХЛ против «Питтсбурга», но не спас команду от поражения (2:5) и вылета из Кубка Стэнли. «Пингвинз» выиграли серию со счетом 4−1.

«Чикаго» Панарина и Анисимова в четырех матчах уступило в серии первого раунда плей-офф «Нэшвиллу».

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