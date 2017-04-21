Игроки НХЛ Бобровский, Анисимов и Панарин освободились для сборной России на ЧМ-2017

Чемпионат мира пройдет в Кельне и Париже с 5 по 21 мая.

Бобровский в четверг отразил 27 бросков из 32 в матче первого раунда плей-офф НХЛ против «Питтсбурга», но не спас команду от поражения (2:5) и вылета из Кубка Стэнли. «Пингвинз» выиграли серию со счетом 4−1.