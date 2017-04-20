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20 апреля 2017, 23:12 | Хоккей: Чемпионат и Кубок мира | Чемпионат.com

Юниорский чемпионат мира по хоккею—2017: сборная США переиграла Швейцарию

На юниорском чемпионате мира по хоккею—2017, проходящем в Словакии, завершился последний четвертьфинальный матч, в котором команда США одержала победу над сборной Швейцарии, встреча завершилась со счётом 4:2.

Американцы в полуфинале юниорского турнира будут встречаться с командой Швеции, обыгравшей Канаду.

В составе победителей заброшенными шайбами сумели отметиться Майкл Пастухов, Дэвид Фэрранс, Джош Норрис и Джейкоб Тортора. У Швейцарии забитые голы на свой счёт записали Нико Хишир и Николас Мюллер.
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