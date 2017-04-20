Юниорский чемпионат мира по хоккею 2017: определились полуфинальные пары

Сборная России, в четвертьфинале сломившая сопротивление словаков (3:2 ОТ) сыграет с командой Финляндии, в упорной борьбе одолевшей Чехию (6:5 ОТ). Сборная Швеции, уверенно разобравшаяся с канадской сборной (7:3) в полуфинальной игре попытается переиграть других североамериканцев — сборную США, которая на этапе четвертьфинала одержала победу над национальной командой Швейцарии со счётом 4:2.

