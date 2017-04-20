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20 апреля 2017, 23:13 | Хоккей: Чемпионат и Кубок мира | Чемпионат.com

Юниорский чемпионат мира по хоккею 2017: определились полуфинальные пары

На юниорском чемпионате мира по хоккею-2017, который сейчас проходит в Словакии, определись полуфинальные пары.

Сборная России, в четвертьфинале сломившая сопротивление словаков (3:2 ОТ) сыграет с командой Финляндии, в упорной борьбе одолевшей Чехию (6:5 ОТ). Сборная Швеции, уверенно разобравшаяся с канадской сборной (7:3) в полуфинальной игре попытается переиграть других североамериканцев — сборную США, которая на этапе четвертьфинала одержала победу над национальной командой Швейцарии со счётом 4:2.
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Новости Чемпионата и Кубка мира

Юниорский чемпионат мира по хоккею—2017: сборная США переиграла Швейцарию

На юниорском чемпионате мира по хоккею—2017, проходящем в Словакии, завершился последний четвертьфинальный матч, в котором команда США одержала победу над сборной Швейцарии, встреча завершилась со счётом 4:2.
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