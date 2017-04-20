Пронесло! Россия вышла в полуфинал ЮЧМ
Юниорская сборная России обыграла словаков (3:2 ОТ) и впервые за четыре года попала в четверку сильнейших на чемпионате мира.
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ЮНИОРСКИЙ ЧЕМПИОНАТ МИРА.
РОССИЯ — СЛОВАКИЯ — 3:2 ОТ (1:0, 0:2, 1:0, 1:0)
Голы: Чехович — 1 (Свечников), 5:36 — 1:0. Ружичка — 1 (Лишка, Балаж), 30:35 — 1:1. Фафрак — 1 (Лишка), 34:02 — 1:2. Чехович — 2 (бол., Свечников, Саморуков), 41:14 — 2:2. Слепец — 1 (Колтыгин), 68:42 — 3:2.
Вратари: Жуков — Скленар.
Штраф: 6 — 2.
Броски: 41 (9+16+15+1) — 41 (16+10+12+3).
Судьи: Пирагич, Хольм.
20 апреля. Спишска Нова Вес. Zimny stadion mesta Spisska Nova Ves.
Российские юниоры заслужили эту победу. Заслужили в такой же степени, как и их соперник — хозяева турнира словаки. Которые, к слову, остановились всего лишь в одном шаге от одного из своих самых громких успехов на юниорских чемпионатах мира.
Вероятно, лучшее словацкое поколение за последнее десятилетие, подгоняемое заполненными трибунами на арене в городе Попрад (где некогда выступал в КХЛ первый вариант команды «Лев»), билось на смерть и ничуть не уступило более классной на бумаге российской команде. Чья игра, чрезвычайно нестабильная, почти на все сто процентов зависящая от индивидуальных действиях, пока вызывает очень серьезные вопросы.
И в случае поражения, к которому сегодня могли привести многие события (сверхопасные моменты словаков в овертайме, решение судьи, отменившего гол хозяев за три минуты до конца основного времени, везение, в конце концов), серия провалов наших юниоров бы продолжилась. И в таком случае не было бы ни единого оправдания против того, что все для команды Голубовича завершилось бы абсолютно закономерно.
Но … пронесло! «Отскоком» этот матч назвать сложно, но учитывая, что противостояла нам команда, которую перед турниром и близко не записывали в число фаворитов — похожие на то неприятное для сборной слово эпитеты и выражение напрашиваются очень сильно.
По броскам в створ, в юниорском хоккее чаще, чем взрослом, характеризующем соотношении сил, до победного броска Кирилла Слепца было полное равенство: 41−41. Причем в овертайме преимуществом скорее владели словаки, упустившие сразу несколько явных голевых моментов. Несколько раз российским болельщикам оставалось лишь хвататься за голову — и на секунду даже показалось, что, может, черт с ним, с овертаймом, дотерпеть бы до буллитов, где шансы изначально будут равны.
К счастью, ярославский снайпер Слепец был иного мнения — и его индивидуальный проход достиг успеха. Россияне вышли в полуфинал, где им будут противостоять действующие чемпионы финны, которые в тяжелейшем матче одолели (тоже в овертайме) чехов.
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