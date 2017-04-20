Пронесло! Россия вышла в полуфинал ЮЧМ

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ЮНИОРСКИЙ ЧЕМПИОНАТ МИРА.

РОССИЯ — СЛОВАКИЯ — 3:2 ОТ (1:0, 0:2, 1:0, 1:0)

Голы: Чехович — 1 (Свечников), 5:36 — 1:0. Ружичка — 1 (Лишка, Балаж), 30:35 — 1:1. Фафрак — 1 (Лишка), 34:02 — 1:2. Чехович — 2 (бол., Свечников, Саморуков), 41:14 — 2:2. Слепец — 1 (Колтыгин), 68:42 — 3:2.

Вратари: Жуков — Скленар.

Штраф: 6 — 2.

Броски: 41 (9+16+15+1) — 41 (16+10+12+3).

Судьи: Пирагич, Хольм.

20 апреля. Спишска Нова Вес. Zimny stadion mesta Spisska Nova Ves.

Российские юниоры заслужили эту победу. Заслужили в такой же степени, как и их соперник — хозяева турнира словаки. Которые, к слову, остановились всего лишь в одном шаге от одного из своих самых громких успехов на юниорских чемпионатах мира.

Вероятно, лучшее словацкое поколение за последнее десятилетие, подгоняемое заполненными трибунами на арене в городе Попрад (где некогда выступал в КХЛ первый вариант команды «Лев»), билось на смерть и ничуть не уступило более классной на бумаге российской команде. Чья игра, чрезвычайно нестабильная, почти на все сто процентов зависящая от индивидуальных действиях, пока вызывает очень серьезные вопросы.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Вы спросите:<br>- Кто забил?<br>Мы скажем:<br>- Слепец, вот кто. <br><br>Спасибо, Кирилл. <a href="https://t.co/A87Ubq3AGb">pic.twitter.com/A87Ubq3AGb</a></p>— Хоккей России (@russiahockey) <a href="https://twitter.com/russiahockey/status/855121785897066496">20 апреля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

И в случае поражения, к которому сегодня могли привести многие события (сверхопасные моменты словаков в овертайме, решение судьи, отменившего гол хозяев за три минуты до конца основного времени, везение, в конце концов), серия провалов наших юниоров бы продолжилась. И в таком случае не было бы ни единого оправдания против того, что все для команды Голубовича завершилось бы абсолютно закономерно.

Но … пронесло! «Отскоком» этот матч назвать сложно, но учитывая, что противостояла нам команда, которую перед турниром и близко не записывали в число фаворитов — похожие на то неприятное для сборной слово эпитеты и выражение напрашиваются очень сильно.

По броскам в створ, в юниорском хоккее чаще, чем взрослом, характеризующем соотношении сил, до победного броска Кирилла Слепца было полное равенство: 41−41. Причем в овертайме преимуществом скорее владели словаки, упустившие сразу несколько явных голевых моментов. Несколько раз российским болельщикам оставалось лишь хвататься за голову — и на секунду даже показалось, что, может, черт с ним, с овертаймом, дотерпеть бы до буллитов, где шансы изначально будут равны.