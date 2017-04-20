Юношеская сборная России по хоккею вышла в полуфинал чемпионата мира

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В составе российской команды заброшенными шайбами отметились Иван Чехович (6-я и 42-я минуты) и Кирилл Слепец (69). У словаков отличились Адам Ружичка (31) и Милош Фарфак (35).

В полуфинале россияне сыграют с финнами, которые ранее оказались сильнее команды Чехии со счетом 6:5.

Полуфинальные матчи запланированы на 22 апреля, матч за третье место и финал — 23 апреля.