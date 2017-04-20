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20 апреля 2017, 21:53 | Хоккей: Чемпионат и Кубок мира | ТАСС

Юношеская сборная России по хоккею вышла в полуфинал чемпионата мира

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Юношеская сборная России по хоккею (игроки не старше 18 лет) одержала победу в овертайме над командой Словакии со счетом 3:2 в четвертьфинале чемпионата мира. Встреча состоялась в словацком городе Попрад.

В ¼ финала команда обыграла хозяев соревнований — словаков. Увеличить
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В составе российской команды заброшенными шайбами отметились Иван Чехович (6-я и 42-я минуты) и Кирилл Слепец (69). У словаков отличились Адам Ружичка (31) и Милош Фарфак (35).

В полуфинале россияне сыграют с финнами, которые ранее оказались сильнее команды Чехии со счетом 6:5.

Полуфинальные матчи запланированы на 22 апреля, матч за третье место и финал — 23 апреля.
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