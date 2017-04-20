Юниорский чемпионат мира 2017: Канада проиграла Швеции в четвертьфинале

Сборная Швеции уверенно одержала победу над командой Канады, встреча завершилась со счётом 7:3. «Тре крунур» в полуфинале сыграют с победителем пары США — Швейцария.



У канадцев заброшенными шайбами отметились Мэттью Строум, Маккензи Энтвистл и Максим Комтуа. У победителей забитые голы на свой счёт записали Фабиан Зеттерлунд, Оскар Бек, Эмиль Бемстрём, Эрик Беннстрём, Исак Лундестрём и Яков Олофсон, сделавший дубль.