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20 апреля 2017, 19:14 | Хоккей: Чемпионат и Кубок мира | Чемпионат.com

Юниорский чемпионат мира 2017: Канада проиграла Швеции в четвертьфинале

На юниорском чемпионате мира по хоккею 2017 завершился второй четвертьфинальный матч.

Сборная Швеции уверенно одержала победу над командой Канады, встреча завершилась со счётом 7:3. «Тре крунур» в полуфинале сыграют с победителем пары США — Швейцария.

У канадцев заброшенными шайбами отметились Мэттью Строум, Маккензи Энтвистл и Максим Комтуа. У победителей забитые голы на свой счёт записали Фабиан Зеттерлунд, Оскар Бек, Эмиль Бемстрём, Эрик Беннстрём, Исак Лундестрём и Яков Олофсон, сделавший дубль.
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