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20 апреля 2017, 18:21 | Хоккей: Чемпионат и Кубок мира | ТАСС

Каналы субхолдинга «ГПМ Матч» покажут все 64 игры предстоящего чемпионата мира по хоккею

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Субхолдинг «ГПМ Матч» будет транслировать все 64 матча чемпионата мира по хоккею 2017 года. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе «Матч ТВ».

Чемпионат мира пройдет с 5 по 21 мая в Кельне (Германия) и Париже. Сборная России выступит в группе А в Кельне вместе с командами Швеции (встреча 5 мая), Италии (7), Германии (8), Дании (11), Словакии (13), Латвии (15) и США (16).

«Федеральный телеканал “Матч ТВ” покажет игры сборной России на групповом этапе с командами Дании, Латвии и Италии в прямом эфире, а все 64 матча турнира будут транслироваться на тематическом канале “Матч! Игра”, также часть трансляций зрители смогут увидеть и на тематическом канале “Матч! Арена”. Остальные встречи сборной на групповом этапе покажет Первый канал. Если российская команда выйдет в плей-офф, ее игры в прямом эфире будет транслировать Первый канал», — сообщили на «Матч ТВ».

В прошлом году Первый канал транслировал в прямом эфире четыре матча чемпионата мира с участием сборной страны: два на групповом этапе — с чехами и шведами, четвертьфинал с немцами и матч за третье место с командой США.
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