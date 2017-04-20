Сборная Беларуси обыграла Латвию в первом матче утешительного раунда ЮЧМ-2017

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Встреча завершилась со счётом 2:0.

На 39-й минуте Игорь Мартынов вывел белорусов вперёд, а Владислав Ерёменко поставил точку в матче, поразив пустые ворота в концовке третьего периода. Голкипер Андрей Грищенко сыграл на ноль, отразив 17 бросков.

Беларусь и Латвия на групповом этапе потерпели по четыре поражения, не набрав ни одного очка. В утешительном раунде, который пройдёт до двух побед, определится, какая команда покинет элитный дивизион.