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20 апреля 2017, 15:26 | Хоккей: Чемпионат и Кубок мира | Чемпионат.com

Сборная Беларуси обыграла Латвию в первом матче утешительного раунда ЮЧМ-2017

Сборная Беларуси одержала победу над командой Латвии в первом матче утешительного раунда юниорского чемпионата мира.

Сборная <span class=error>Беларуси</span> одержала победу над командой Латвии в первом матче утешительного раунда <span class=error>юниорского</span> чемпионата мира. Увеличить
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Встреча завершилась со счётом 2:0.

На 39-й минуте Игорь Мартынов вывел белорусов вперёд, а Владислав Ерёменко поставил точку в матче, поразив пустые ворота в концовке третьего периода. Голкипер Андрей Грищенко сыграл на ноль, отразив 17 бросков.

Беларусь и Латвия на групповом этапе потерпели по четыре поражения, не набрав ни одного очка. В утешительном раунде, который пройдёт до двух побед, определится, какая команда покинет элитный дивизион.

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