Агент: Хоккеист Кулемин готов помочь сборной России на чемпионате мира

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«Николай выразил желание сыграть за сборную на чемпионате мира. Если будет необходимо, то он готов. Он прошел медкомиссию, клуб его отпустит», — сказал Гринстин.

В минувшем сезоне 30-летний Кулемин провел за «Айлендерс» 72 матча, в которых набрал 23 очка (12 шайбы + 11 передач). В конце марта 30-летний форвард получил повреждение, в результате он пропустил две недели. По итогам регулярного чемпионата клуб из Нью-Йорка занял девятое место в Восточной конференции, не сумев пробиться в плей-офф.

Кулемин является двукратным чемпионом мира в составе сборной России (2012, 2014 гг.). Чемпионат мира пройдет в Кельне и Париже с 5 по 21 мая.