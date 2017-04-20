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20 апреля 2017, 10:10 | Хоккей: Чемпионат и Кубок мира | ТАСС

Агент: Хоккеист Кулемин готов помочь сборной России на чемпионате мира

МОСКВА, 20 апреля. /Корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Айлендерс» Николай Кулемин готов сыграть за сборную России на чемпионате мира. Об этом ТАСС рассказал агент игрока Гари Гринстин.

Как рассказал ТАСС агент игрока Гари <span class=error>Гринстин</span> Нью-Йорк Айлендерс не будет возражать против игры <span class=error>Кулемина</span> на ЧМ. Увеличить
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«Николай выразил желание сыграть за сборную на чемпионате мира. Если будет необходимо, то он готов. Он прошел медкомиссию, клуб его отпустит», — сказал Гринстин.

В минувшем сезоне 30-летний Кулемин провел за «Айлендерс» 72 матча, в которых набрал 23 очка (12 шайбы + 11 передач). В конце марта 30-летний форвард получил повреждение, в результате он пропустил две недели. По итогам регулярного чемпионата клуб из Нью-Йорка занял девятое место в Восточной конференции, не сумев пробиться в плей-офф.

Кулемин является двукратным чемпионом мира в составе сборной России (2012, 2014 гг.). Чемпионат мира пройдет в Кельне и Париже с 5 по 21 мая.

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