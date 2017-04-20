А. Свечников: Хочу быть как брат, а о первом номере драфта НХЛ не думаю

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В эти дни в словацких городах Попрад и Спишска-Нова-Вес проходит юниорский чемпионат мира. Для 17-летнего Андрея Свечникова этот турнир второй в карьере, в прошлом сезоне, будучи младше большинства игроков на два года, он сыграл на мировом форуме в Гранд-Форксе. Сезон-2016/17 русский NextOne и главный фаворит драфта НХЛ-2018 провёл в Северной Америке, выступая за клуб USHL «Маскегон». В интервью «Чемпионату» он рассказал о начале своей карьеры, времени в системе «Ак Барса», помощи родителей и общении с братом Евгением, который дебютировал в нынешнем сезоне в НХЛ в составе «Детройта».

«Стараюсь не слушать разговоры про следующий драфт. Моё дело работать»

— Как настроение у команды перед четвертьфиналом со словаками?

— У всех хорошее настроение, все ребята хотят играть, показать себя. Все должны выкладываться на все сто процентов.

— Это второй чемпионат мира для многих ребят. На прошлом многие не понимали, куда попали, учитывая, что в последний момент пришлось ехать на турнир вместо юниорской сборной Виталия Прохорова?

— Конечно, я на два года младше был, кто-то на один. Сейчас легче, хотя в чём-то ощущения схожие. Но сейчас уже наш год, мы должны быть лидерами.

— Матч с американцами (4:5) на групповом этапе стал для вас самым запоминающимся? Против этой команды вы много играли в сезоне.

— Против них морально тяжело играть, они очень хорошо меня уже изучили. Конечно, нужно всегда придумывать что-то новое и находить новые возможности.

— Нет никакого сожаления, что прошлым летом приняли решение поехать в США?

— Конечно нет. Хороший сезон провёл, получил много опыта, неплохая лига, отличная команда, замечательные тренеры. Сам переезд спонтанно получился, мне предложили, и я согласился.

— Не обидно, что в плей-офф не получается сыграть сейчас?

— Надеюсь, что ребята из моей команды вытащат серию, и я после чемпионата мира вернусь к ним. Изначально была договорённость, что я поеду на чемпионат мира. Немного обидно, что пропускаю плей-офф сейчас, но сборная — это сборная.

— Как обустроились в Маскгегоне?

— Всё нравится, живу в квартире, все условия для хоккея — много льда. Тихий город, было тяжело с языком, приходилось заставлять себя учиться, но сейчас всё лучше.

— С родителями живёте? Насколько это важно, ведь ребята в канадских лигах живут в других семьях?

— С мамой живу. Это важно, от неё большая поддержка, когда что-то не получается. Приходишь домой, и всё готово, еда есть, и не нужно ни о чём думать. С американской едой больше сталкиваюсь на выездах, но и к ней уже привык.

— Как приняли в команде, от вас всё-таки большие ожидания?

— Все команды хорошо принимают новичков, отличные парни у нас.

— Вас уже давно называют одним из главных фаворитов следующего драфта НХЛ, не мешают эти разговоры?

— Стараюсь не слушать. Моё дело работать.

— Но со скаутами наверняка уже общались?

— Вообще ни с кем ещё не общался.

— Про вашего генерального менеджера Джона Ванбисбрука говорят, что у него жёсткий характер, может и накричать после поражений.

— Он хороший человек, с ним можно найти общий язык. Известный вратарь, играл в НХЛ, все уважают его. Не сказал бы, что он строгий, если скажет, то значит, так и будет.

«Чуть-чуть обидно, что не смог побывать на первой игре брата в НХЛ»

— Как часто видитесь с братом по ходу сезона?

— Если он на выезд не уезжает с командой, то раз в неделю точно. Если наши выходные совпадают, то обязательно видимся. Ездим друг к другу. Между Маскегоном и Гранд-Рапидсом, где он играет в фарме «Детройта», всего 30 минут езды. Мама тоже ездит к нему, помогает, готовит. У него тоже всё хорошо, отличный сезон, а теперь плей-офф начинается.

— Не обидно, что не удалось живьём увидеть его дебют в НХЛ?

— Чуть-чуть обидно, мог побывать на его первой игре в НХЛ, но так получилось, что был уже здесь, готовился к чемпионату мира. Кстати, Детройт тоже близко, всего в двух часах от Маскегона.

— Вы же были на драфте, когда Евгения выбрал «Детройт»?

— Да, посмотрел, что это такое. Тоже опыт для меня, мне придётся когда-то это ощутить. Было классно.

— Хотелось бы, чтобы тоже «Детройт» выбрал?

— Пока не знаю, посмотрим.

— Есть же желание поиграть вместе с братом ?

— Да-да, может быть, такое и получится. С детства мечтали играть в одной тройке — это мечта любых братьев.

— Часто Евгений подсказывает какие-то моменты?

— У него больше опыта, поддерживает в любой ситуации. Хорошо, когда есть старший брат. Пару матчей моих смотрел, два раза на тренировку приходил и со мной катался. Подсказывал, над чем надо работать, где что-то изменить, это такие обычные вещи.

— А вы ему?

— Если смотрю его игру, то скажу после, что мне не понравилось. Может, тоже слушает меня.

«Кажется, не было другого выбора в жизни, кроме хоккея»

— За год соскучились по дому, по России?

— Конечно, у меня ещё отец в России, скучаю по друзьям, по самой России.

— Отцу тяжелее всего, все вы уехали.

— Да, никого нет дома… Приезжал к нам на Новый год, пробыл месяц, и мы хорошо время провели.

— Понятно, где в следующем сезоне будете играть?

— Пока нет.

— Был ли другой вариант, чем заниматьсяв жизни, кроме хоккея?

— Я уже не помню, но мне кажется, и не было вообще другого выбора. У меня старший брат, я буду повторять за ним, как любой брат. С трёх лет начал заниматься, но на коньки уже в два года встал, то месяц катался, то не катался.

— В Барнауле часто бываете?

— Редко, за шесть лет туда ни разу не ездил. Когда мне было девять лет, мы уехали, сначала год в Балашихе прожили, а потом уже в Казань.

— Что вспоминаете про время в «Ак Барсе»?

— Всё пролетело быстро, лучшее время, возраст запоминающийся. Всё нравилось, шикарный город, шикарный клуб, я играл в «Ак Барсе», были все условия. Отличная база, тренеры, персонал все работают хорошо.

— Сейчас в сборной, наверное, не хватает Александра Хованова?

— Мы с ним много играли, с ним было бы ещё лучше. Может быть, через год сыграем вместе уже по своему году.

«У кого с головой нормально, он сразу понимает, хочет ли играть»

— Как проводите свободное время?

— Его нет. Есть один выходной в понедельник после игр, с мамой в ресторан максимум сходим. Всё на тренировки уходит: прихожу в семь вечера, потом отдыхаю и уже спать.

— Двухразовые тренировки?

— Два льда и одна земля в день.

— И сами ещё, когда есть возможность, тоже занимаетесь?

— Ну да, когда как, могу велосипед покрутить или пойду поработаю над броском.

— Слышал, что здесь на юниорском чемпионате мира после пятичасового переезда из Братиславы вы и часть ребят пошли на лёгкую тренировку, хотя занятий с командой в этот день не было.

— Нужно всегда быть в тонусе, всегда нужно поддерживать себя.

— Немного удивительно для молодого хоккеиста, все в основном с возрастом это понимают.

— У кого с головой всё нормально, он сразу понимает, хочет ли играть. Если да, то будет делать всё для этого.

— Плюс влияние брата?

— Брат тоже помогает, когда что нужно сделать, как работать.

— Как во время выездов время проводите? Приставка?

— В приставку не играю, лучше поспать лишние часа два. Нужно хорошо восстанавливаться.

— Книги?

— Книжки читаю, в основном детективы.

— На английском?

— На английском не читаю пока. За год стало лучше с языком, но не сказать, что хорошо или плохо. Понимаю многое.

— Интервью спокойно можете дать?

— Интервью ещё рано, пока стесняюсь.

— А с учёбой как дела?

— 9 классов закончил, сейчас в колледже в Россию учусь, летом экзамены приеду сдавать. Вроде успеваю.

«Хотел быть как брат. Ещё лучше? Мы одинаковые»

— Вы очень много играли за ребят, которые на год старше, насколько тяжело каждый раз переключаться?

— Это тяжело на самом деле, борьбы больше, скорости выше. Спасибо тренерам, что дали мне эту возможность, это отличный опыт, который позволяет расти.

— Что помните о прошлом юниорском чемпионате мира в США?

— Спонтанной получилась поездка, ощущения самые приятные. Самым ярким моментом, наверное, стали мои голы, был самым молодым, кто забивал на этом уровне. С командой неплохо сыграли, да, проиграли финнам в четвертьфинале, но это был хороший матч.

— На кого равнялись в детстве помимо брата?

— Ну, кроме брата, не было таких явных кумиров. Конечно, хотел быть как брат, дай бог так и будет.

— Ещё лучше стать же можно?

— Да мы одинаковые (смеётся).