Сборная Канады назвала 18 игроков, которые поедут на ЧМ-2017
Сборная Канады на своём официальном сайте разместила список из 18 хоккеистов, которые будут защищать цвета национальной сборной на ЧМ-2017.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Вратари: Эрик Комри (Виннипег), Кэлвин Пикар (Колорадо, НХЛ);.
Защитники: Тайсон Бэрри (Колорадо), Кэлвин Де Хаан (Нью-Йорк Айлендерс), Джейсон Демерс (Флорида), Майкл Мэтисон (Флорида) и Джош Моррисси (Виннипег);.
Нападающие: Шон Кутюрье (Филадельфия), Мэтт Дюшейн (Колорадо), Клод Жиру (Филадельфия), Алекс Киллорн (Тампа-Бэй), Трэвис Конечны (Филадельфия), Райан О’Райлли (Баффало), Натан Маккиннон (Колорадо), Брэйден Поинт (Тампа-Бэй), Марк Шайфли (Виннипег), Уэйн Симмондс (Филадельфия) и Джефф Скиннер (Каролина).
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter