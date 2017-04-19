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19 апреля 2017, 23:03 | Хоккей: Чемпионат и Кубок мира | Чемпионат.com

Сборная Канады назвала 18 игроков, которые поедут на ЧМ-2017

Сборная Канады на своём официальном сайте разместила список из 18 хоккеистов, которые будут защищать цвета национальной сборной на ЧМ-2017.

Сборная Канады на своём официальном сайте разместила список из 18 хоккеистов которые будут защищать цвета национальной сборной на ЧМ-2017. Увеличить
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Вратари: Эрик Комри (Виннипег), Кэлвин Пикар (Колорадо, НХЛ);.

Защитники: Тайсон Бэрри (Колорадо), Кэлвин Де Хаан (Нью-Йорк Айлендерс), Джейсон Демерс (Флорида), Майкл Мэтисон (Флорида) и Джош Моррисси (Виннипег);.

Нападающие: Шон Кутюрье (Филадельфия), Мэтт Дюшейн (Колорадо), Клод Жиру (Филадельфия), Алекс Киллорн (Тампа-Бэй), Трэвис Конечны (Филадельфия), Райан О’Райлли (Баффало), Натан Маккиннон (Колорадо), Брэйден Поинт (Тампа-Бэй), Марк Шайфли (Виннипег), Уэйн Симмондс (Филадельфия) и Джефф Скиннер (Каролина).

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