Форвард «Эдмонтона» Пульюярви отправился в расположение сборной Финляндии
Нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Ессе Пульюярви отправился в расположение сборной Финляндии, информирует официальный «твиттер» «нефтяников».
18-летний хоккеист может принять участие в чемпионате мира — 2017, но в случае необходимости «Эдмонтон», выступающий в
Пульюярви в регулярном чемпионате НХЛ — 2016/17 принял участие в 28 встречах, отметившись 8 (1+7) результативными баллами при показателе полезности «+5» и 10 минутах штрафного времени.
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