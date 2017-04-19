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19 апреля 2017, 21:54 | Хоккей: Чемпионат и Кубок мира | Чемпионат.com

Форвард «Эдмонтона» Пульюярви отправился в расположение сборной Финляндии

Нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Ессе Пульюярви отправился в расположение сборной Финляндии, информирует официальный «твиттер» «нефтяников».

18-летний хоккеист может принять участие в чемпионате мира — 2017, но в случае необходимости «Эдмонтон», выступающий в плей-офф НХЛ, может отозвать игрока обратно в расположение команды.

Пульюярви в регулярном чемпионате НХЛ — 2016/17 принял участие в 28 встречах, отметившись 8 (1+7) результативными баллами при показателе полезности «+5» и 10 минутах штрафного времени.

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