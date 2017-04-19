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19 апреля 2017, 21:24 | Хоккей: Чемпионат и Кубок мира | ТАСС

Хоккеист «Баффало» Айкел сыграет за сборную США на чемпионате мира

МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Баффало» Джек Айкел вошел в состав сборной США на чемпионат мира. Об этом сообщает пресс-служба Федерации хоккея США.

В регулярном чемпионате НХЛ 20-летний Айкел провел 61 матч и набрал 57 (24 шайб + 33 передачи) очков и стал лучшим бомбардиром «Баффало».

Ранее был объявлен предварительный состав сборной США, в которой вошли 15 игроков. В их числе пять хоккеистов, которые наряду с Айкелом стали бронзовыми призерами чемпионата мира 2015 года, — вратарь Коннор Хеллебак, защитник Коннор Мерфи, форварды Дилан Ларкин, Андерс Ли и Брок Нельсон. Главным тренером сборной США на предстоящем турнире будет Джефф Блэшилл, возглавляющий «Детройт».

Чемпионат мира пройдет в Кельне и Париже с 5 по 21 мая. Сборная США выступит в одной группе с командой России, очная встреча состоится 16 мая.

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