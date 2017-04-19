ФХР: Знарок, Воробьев, форвард Кучеров присоединятся к сборной России после 22 апреля
МОСКВА, 19 апр —
Р-Спорт, Семен Галькевич. Главный тренер сборной России Олег Знарок, тренеры Харийс Витолиньш и Илья Воробьев, игроки петербургского СКА и магнитогорского «Металлурга», а также форвард клуба НХЛ «Тампа Бэй» Никита Кучеров присоединятся к национальной команде после игр Еврочелленджа в Швейцарии, сообщили агентству «Р-Спорт» в пресс-службе ФХР.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сборная России 21 и 22 апреля проведет матчи Еврочелленджа в Швейцарии. Командой будут руководить Олег Браташ и Игорь Никитин, в матчах примут участие игроки НХЛ Иван Проворов, Роман Любимов (оба — «Филадельфия»), Владислав Наместников («Тампа Бэй»).
Кучеров присоединится к национальной команде 24 апреля.
СКА 16 апреля во второй раз стал обладателем Кубка Гагарина, со счетом 4−1 победив в финальной серии «Магнитку».
Чемпионат мира пройдет в Кельне и Париже с 5 по 21 мая.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter