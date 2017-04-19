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19 апреля 2017, 19:31 | Хоккей: Чемпионат и Кубок мира | Р-Спорт

ФХР: Знарок, Воробьев, форвард Кучеров присоединятся к сборной России после 22 апреля

МОСКВА, 19 апр — Р-Спорт, Семен Галькевич. Главный тренер сборной России Олег Знарок, тренеры Харийс Витолиньш и Илья Воробьев, игроки петербургского СКА и магнитогорского «Металлурга», а также форвард клуба НХЛ «Тампа Бэй» Никита Кучеров присоединятся к национальной команде после игр Еврочелленджа в Швейцарии, сообщили агентству «Р-Спорт» в пресс-службе ФХР.

Главный тренер сборной России Олег <span class=error>Знарок</span> тренеры <span class=error>Харийс</span> Витолиньш и Илья Воробьев игроки петербургского <span class=error>СКА</span> и магнитогорского Металлурга а также форвард клуба <span class=error>НХЛ</span> <span class=error>Тампа</span> <span class=error>Бэй</span> Никита Кучеров присоединятся к национальной команде после игр Еврочелленджа в Швейцарии сообщили агентству Р-Спорт в <nobr>пресс-службе</nobr> <span class=error>ФХР</span>. Увеличить
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Сборная России 21 и 22 апреля проведет матчи Еврочелленджа в Швейцарии. Командой будут руководить Олег Браташ и Игорь Никитин, в матчах примут участие игроки НХЛ Иван Проворов, Роман Любимов (оба — «Филадельфия»), Владислав Наместников («Тампа Бэй»).

Кучеров присоединится к национальной команде 24 апреля.

СКА 16 апреля во второй раз стал обладателем Кубка Гагарина, со счетом 4−1 победив в финальной серии «Магнитку».

Чемпионат мира пройдет в Кельне и Париже с 5 по 21 мая.

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Экман-Ларссон, Ландескуг и Сёдерберг сыграют за сборную Швеции на ЧМ по хоккею

МОСКВА, 19 апр — Р-Спорт. Защитник клуба НХЛ «Аризона» Оливер Экман-Ларссон, а также форварды «Колорадо» Габриэль Ландескуг и Карл Сёдерберг согласились сыграть за сборную Швеции на чемпионате мира-2017, сообщается на официальном сайте Шведской ассоциации хоккея.
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