ФХР: Знарок, Воробьев, форвард Кучеров присоединятся к сборной России после 22 апреля

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Сборная России 21 и 22 апреля проведет матчи Еврочелленджа в Швейцарии. Командой будут руководить Олег Браташ и Игорь Никитин, в матчах примут участие игроки НХЛ Иван Проворов, Роман Любимов (оба — «Филадельфия»), Владислав Наместников («Тампа Бэй»).

Кучеров присоединится к национальной команде 24 апреля.

СКА 16 апреля во второй раз стал обладателем Кубка Гагарина, со счетом 4−1 победив в финальной серии «Магнитку».

Чемпионат мира пройдет в Кельне и Париже с 5 по 21 мая.