Экман-Ларссон, Ландескуг и Сёдерберг сыграют за сборную Швеции на ЧМ по хоккею

Также ранее согласились сыграть на чемпионате мира выступающие в НХЛ защитники Виктор Хедман и Антон Строльман (оба — «Тампа Бэй»), Йон Клингберг («Даллас») и Александр Эдлер («Ванкувер»), нападающие Элиас Линдхольм, Йоаким Нордстрём и Виктор Раск, а также вратарь Эдди Лек (все — «Каролина»).

Шведский голкипер «Баффало» Робин Ленер пока не дал ответа по участию в турнире.

Чемпионат мира пройдет с 5 по 21 мая в Кельне и Париже. Сборная Швеции на групповом этапе сыграет с командами России, США, Словакии, Латвии, Италии, Дании и Германии.