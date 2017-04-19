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19 апреля 2017, 19:16 | Хоккей: Чемпионат и Кубок мира | Р-Спорт

Экман-Ларссон, Ландескуг и Сёдерберг сыграют за сборную Швеции на ЧМ по хоккею

МОСКВА, 19 апр — Р-Спорт. Защитник клуба НХЛ «Аризона» Оливер Экман-Ларссон, а также форварды «Колорадо» Габриэль Ландескуг и Карл Сёдерберг согласились сыграть за сборную Швеции на чемпионате мира-2017, сообщается на официальном сайте Шведской ассоциации хоккея.

Также ранее согласились сыграть на чемпионате мира выступающие в НХЛ защитники Виктор Хедман и Антон Строльман (оба — «Тампа Бэй»), Йон Клингберг («Даллас») и Александр Эдлер («Ванкувер»), нападающие Элиас Линдхольм, Йоаким Нордстрём и Виктор Раск, а также вратарь Эдди Лек (все — «Каролина»).

Шведский голкипер «Баффало» Робин Ленер пока не дал ответа по участию в турнире.

Чемпионат мира пройдет с 5 по 21 мая в Кельне и Париже. Сборная Швеции на групповом этапе сыграет с командами России, США, Словакии, Латвии, Италии, Дании и Германии.

Сборная Швеции
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