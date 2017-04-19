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19 апреля 2017, 15:08 | Хоккей: Чемпионат и Кубок мира | Чемпионат.com

Форвард «Флориды» Мальгин присоединился к сборной Швейцарии

Нападающий «Флорида Пантерз» Денис Мальгин получил приглашение в сборную Швейцарии.

Нападающий американской команды присоединился к национальной команде. Также состав сборной пополнил Филипп Фюрер из «Лугано». Об этом сообщает sihf.

Швейцарская национальная команда 21 и 22 апреля сыграет со сборной России.

Мальгин в текущем сезоне провёл в Национальной хоккейной лиге 47 матчей регулярного чемпионата и набрал в них 10 (6+4) очков при показателе полезности «-5». В АХЛ хоккеист провёл 15 матчей и набрал в них 12 (3+9) очков при показателе полезности «+6».

Сборная Швейцарии
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