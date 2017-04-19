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19 апреля 2017, 15:07 | Хоккей: Чемпионат и Кубок мира | Чемпионат.com

Ворачек, Киндл, Коварж и Филиппи присоединятся к сборной Чехии

На следующей неделе к сборной Чехии присоединятся четыре хоккеиста.

Речь идёт о защитнике Якубе Киндле, а также нападающих Якубе Ворачеке, Яне Коварже и Томаше Филиппи.

Киндл в сезоне-2016/17 провёл 39 матчей за «Флорида Пантерз» в НХЛ — в 39 матчах на его счету 4 очка. Ворачек провёл за «Филадельфия Флаёерз» 82 матча и набрал в них 41 очко. Коварж и Филиппи в составе «Магнитки» уступили в финале розыгрыша Кубка Гагарина СКА. На счету Коваржа 88 очков в 77 матчах, Филиппи набрал 32 очка в 76 матчах.

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