Сергей Усанов: Не думаю, что белорусы сильно уступают Платту и Бэйлену

«Наверное, отсутствие Платта, Бэйлена является минусом для сборной Беларуси. Однако во всем необходимо искать позитив. Значит, их места займут доморощенные игроки. Не думаю, что они сильно уступают в чем-то заокеанским с белорусскими паспортами. Если наш хоккеист сопоставим по классу, то его и нужно брать в состав. Другое дело, если заокеанские игроки лучше на две головы. У каждого хоккеиста должен быть шанс проявить себя», — приводит слова тренера «Спортивная панорама».