Сергей Усанов: Не думаю, что белорусы сильно уступают Платту и Бэйлену
Белорусский специалист Сергей Усанов поделился мнением насчет отсутствия Ника Бэйлена и Джеффа Платта в национальной сборной страны.
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«Наверное, отсутствие Платта, Бэйлена является минусом для сборной Беларуси. Однако во всем необходимо искать позитив. Значит, их места займут доморощенные игроки. Не думаю, что они сильно уступают в
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