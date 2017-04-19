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19 апреля 2017, 13:37 | Хоккей: Чемпионат и Кубок мира | «Прессбол»

Сергей Усанов: Не думаю, что белорусы сильно уступают Платту и Бэйлену

Белорусский специалист Сергей Усанов поделился мнением насчет отсутствия Ника Бэйлена и Джеффа Платта в национальной сборной страны.

Белорусский специалист Сергей <span class=error>Усанов</span> поделился мнением насчет отсутствия Ника <span class=error>Бэйлена</span> и <span class=error>Джеффа</span> <span class=error>Платта</span> в национальной сборной страны. Увеличить
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«Наверное, отсутствие Платта, Бэйлена является минусом для сборной Беларуси. Однако во всем необходимо искать позитив. Значит, их места займут доморощенные игроки. Не думаю, что они сильно уступают в чем-то заокеанским с белорусскими паспортами. Если наш хоккеист сопоставим по классу, то его и нужно брать в состав. Другое дело, если заокеанские игроки лучше на две головы. У каждого хоккеиста должен быть шанс проявить себя», — приводит слова тренера «Спортивная панорама».

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