Сборная Австрии по хоккею назвала состав на чемпионат мира в Киеве

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

В состав вошли три вратаря, девять защитников и 13 нападающих.

Вратари: Бернхард Штаркбаум (Ред Булл Зальцбург), Дэвид Кикерт (Вена), Дэвид Мадленер (Клагенфурт);.

Защитники: Кристоф Дуллер, Мартин Шумниг, Стивен Стронг (все — Клагенфурт), Доминик Хайнрих, Лайне Вивейро, Александр Паллестранг (все — ред Булл Зальцбург), Стефан Ульмер (Лугано, Швейцария), Эрик Киршлагер (Линц), Маркус Шлахер (Виллахер);.

Нападающие: Марко Брюкер, Мануэль Ганал, Томас Ундерпфунд (все — Клагенфурт), Лукас Хаудум, Константин Комарек (оба — Мальмо, Швеция), Фабио Хофер, Бриан Леблер, Патрик Спэннринг (все — Линц), Парик Обрист (Клотен, Швейцария), Мартин Ульмер (Олтен, Швейцария-2), Томас Раффль, Александр Раухенвальд (оба — Ред Булл Зальцбург), Даниэль Вогер (Грац);.

Главный тренер: Роджер Бадер (Швейцария).

Сборной Австрии на турнире в Киеве не смогут помочь нападающие из НХЛ — Томаш Ванек (Флорида), Майкл Раффль (Филадельфия) и Михаэль Грабнер (Нью-Йорк Рейнджерс).

В то же время в список игроков включен один из лидеров атак местного «Клагенфурта» Мануэль Ганал, который из-за травмы пропустил все товарищеские поединки Австрии накануне чемпионата мира.