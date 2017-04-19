Сборная Австрии по хоккею назвала состав на чемпионат мира в Киеве
Федерация хоккея Австрии опубликовала заявку национальной сборной из 25 хоккеистов для участия в чемпионате мира по хоккею в дивизионе 1А, сообщается в Facebook организаци.
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В состав вошли три вратаря, девять защитников и 13 нападающих.
Вратари: Бернхард Штаркбаум (Ред Булл Зальцбург), Дэвид Кикерт (Вена), Дэвид Мадленер (Клагенфурт);.
Защитники: Кристоф Дуллер, Мартин Шумниг, Стивен Стронг (все — Клагенфурт), Доминик Хайнрих, Лайне Вивейро, Александр Паллестранг (все — ред Булл Зальцбург), Стефан Ульмер (Лугано, Швейцария), Эрик Киршлагер (Линц), Маркус Шлахер (Виллахер);.
Нападающие: Марко Брюкер, Мануэль Ганал, Томас Ундерпфунд (все — Клагенфурт), Лукас Хаудум, Константин Комарек (оба — Мальмо, Швеция), Фабио Хофер, Бриан Леблер, Патрик Спэннринг (все — Линц), Парик Обрист (Клотен, Швейцария), Мартин Ульмер (Олтен, Швейцария-2), Томас Раффль, Александр Раухенвальд (оба — Ред Булл Зальцбург), Даниэль Вогер (Грац);.
Главный тренер: Роджер Бадер (Швейцария).
Сборной Австрии на турнире в Киеве не смогут помочь нападающие из НХЛ — Томаш Ванек (Флорида), Майкл Раффль (Филадельфия) и Михаэль Грабнер (Нью-Йорк Рейнджерс).
В то же время в список игроков включен один из лидеров атак местного «Клагенфурта» Мануэль Ганал, который
Как сообщал УНИАН, чемпионат мира в дивизионе 1А пройдет с 22 по 28 апреля в киевском Дворце Спорта. Соперниками Украины будут сборные Казахстана, Венгрии, Австрии, Польши и Южной Кореи. Две сильнейшие сборные по итогам турнира выйдут в
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