Коскинен не сыграет за сборную Финляндии на ЧМ-2017

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— В этом году я не сыграю на чемпионате мира. К сожалению, у меня есть небольшая травма, и не смогу быть вместе с национальной командой.

— Вы говорили об этом с главным тренером сборной?

— Да, мы общались две недели назад, и я сказал, что не смогу приехать. Он знает о моем решении. У сборной Финляндии есть много хороших вратарей. Все будет нормально.

— Но до того, как вы объявили тренеру свое решение, на вас рассчитывали в сборной?

— Да, думаю, это планировалось. Сейчас не надо об этом думать, — сказал Коскинен в интервью «Советскому спорту в Санкт-Петербурге».

Напомним, в сезоне-16/17 КХЛ Коскинен принял участие в 48 матчах, в четырех из них Микко отстоял на ноль.

Чемпионат мира пройдет с 5 по 21 мая во Франции и Германии. Сборная Финляндии сыграет в группе В с Белоруссией, Канадой, Норвегией, Словенией, Францией, Чехией и Швейцарией.