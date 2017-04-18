Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/hockey-worldcup/29471808/
18 апреля 2017, 21:16 | Хоккей: Чемпионат и Кубок мира | Советский спорт

Коскинен не сыграет за сборную Финляндии на ЧМ-2017

Голкипер СКА Микко Коскинен в беседе с корреспондентом «Советского спорта в Санкт-Петербурге» заявил, что из-за небольшой травмы пропустит чемпионат мира во Франции и Германии.

Голкипер <span class=error>СКА</span> <span class=error>Микко</span> Коскинен в беседе с корреспондентом Советского спорта в Санкт-Петербурге заявил что <nobr>из-за </nobr>небольшой травмы пропустит чемпионат мира во Франции и Германии. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

— В этом году я не сыграю на чемпионате мира. К сожалению, у меня есть небольшая травма, и не смогу быть вместе с национальной командой.

— Вы говорили об этом с главным тренером сборной?
— Да, мы общались две недели назад, и я сказал, что не смогу приехать. Он знает о моем решении. У сборной Финляндии есть много хороших вратарей. Все будет нормально.

— Но до того, как вы объявили тренеру свое решение, на вас рассчитывали в сборной?
— Да, думаю, это планировалось. Сейчас не надо об этом думать, — сказал Коскинен в интервью «Советскому спорту в Санкт-Петербурге».

Напомним, в сезоне-16/17 КХЛ Коскинен принял участие в 48 матчах, в четырех из них Микко отстоял на ноль.

Чемпионат мира пройдет с 5 по 21 мая во Франции и Германии. Сборная Финляндии сыграет в группе В с Белоруссией, Канадой, Норвегией, Словенией, Францией, Чехией и Швейцарией.

СКА
Новости Матчи Состав Статистика
Сборная Финляндии
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Чемпионата и Кубка мира

Еще 7 новостей  Все новости
18 апреля

Столько не получает даже Роналду! 860 тысяч рублей в минуту для Погребняка

Четырехкратная чемпионка Рио Симона Байлс - откровенная фотосессия

А вы видели, как Харитонов вырубил американца на прошедших выходных (видео)