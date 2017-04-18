Сборная Финляндии обыграла Канаду и заняла первое место в группе А на ЮЧМ-2017

Команда Финляндии заняла первое место в группе А, не потерпев ни одного поражения и набрав 12 очков. Канадцы заняли второе место, в их активе 8 очков.

В составе команды победителей Кристиан Весалайнен оформил дубль, ещё по шайбе забросили Миро Хейсканен, Сантери Виртанен, Теэму Энгберг и Урхо Вааканайнен. У канадцев отличились Джек Студника, Джетт Ву и Маккензи Энтвистл.