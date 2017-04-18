Сборная Финляндии обыграла Канаду и заняла первое место в группе А на ЮЧМ-2017
Сборная Финляндии обыграла Канаду на юниорском чемпионате мира по хоккею 2017 года. Встреча завершилась со счётом 6:3.
Команда Финляндии заняла первое место в группе А, не потерпев ни одного поражения и набрав 12 очков. Канадцы заняли второе место, в их активе 8 очков.
В составе команды победителей Кристиан Весалайнен оформил дубль, ещё по шайбе забросили Миро Хейсканен, Сантери Виртанен, Теэму Энгберг и Урхо Вааканайнен. У канадцев отличились Джек Студника, Джетт Ву и Маккензи Энтвистл.
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