Сборная США вышла в четвертьфинал ЮЧМ-2017 с первого места, победив Швецию

Встреча завершилась со счётом 5:1. Американцы вышли в четвертьфинал с первого места в группе В, набрав 12 очков в четырёх матчах.

После первого периода американцы лидировали со счётом 2:0 благодаря голам Шона Дуге и Оливера Вальстрёма, а в начале второй двадцатиминутки Джоэль Фараби реализовал буллит. На последней минуте периода Филип Вестерлунд реализовал большинство, сократив отставание Швеции. В заключительной трети Райан Пилинг и Оливер Вальстрём довели счёт до крупного — 5:1.