Юниорская сборная Украины по хоккею проиграла Японии в третьем матче чемпионата мира

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Матч завершился в овертайме, со счетом 4:5.

Первый период украинцы уверенно выиграли благодаря голам Александра Пересунько и Глеба Кривошапкина — 0:2. А затем проиграли два последующих 20-минутых отрезка с одинаковым счетом 1:2. В составе нашей команды снова отличились Пересунько и Кривошапких, у которых на счету по дублю.

В овртайме победный гол забил японец Даики Миура, который в этом матче сделал хет-трик.

Ранее украинцы обыграли в основное время команду Италии (4:2) и в в овертайме — Польшу — 3:2.

Таким образом. на счету нашей команды 6 очков и 1-е место в турнирной таблице. Но, уже сегодня сборную Украины команду могут обойти сборные Австрии (5 очков) и Словении (3).