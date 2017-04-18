Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/hockey-worldcup/29469216/
18 апреля 2017, 17:34 | Хоккей: Чемпионат и Кубок мира | УНИАН

Юниорская сборная Украины по хоккею проиграла Японии в третьем матче чемпионата мира

В словенском Бледе завершился матч 3-го тура чемпионата мира по хоккею среди юниорских команд в Дивизионе 1 В (третья по значимости лига ЧМ), где сборная Украины уступила команде Японии, сообщает официальный сайт соревнований.

Игра завершилась со счетом 4:5. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Матч завершился в овертайме, со счетом 4:5.

Первый период украинцы уверенно выиграли благодаря голам Александра Пересунько и Глеба Кривошапкина — 0:2. А затем проиграли два последующих 20-минутых отрезка с одинаковым счетом 1:2. В составе нашей команды снова отличились Пересунько и Кривошапких, у которых на счету по дублю.

В овртайме победный гол забил японец Даики Миура, который в этом матче сделал хет-трик.

Ранее украинцы обыграли в основное время команду Италии (4:2) и в в овертайме — Польшу — 3:2.

Таким образом. на счету нашей команды 6 очков и 1-е место в турнирной таблице. Но, уже сегодня сборную Украины команду могут обойти сборные Австрии (5 очков) и Словении (3).

Все спортивные новости Украины
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Чемпионата и Кубка мира

Еще 7 новостей  Все новости
18 апреля

На Яворовском полигоне начались учения украинских военных по охране важных персон

Похолодание угрожает будущему урожаю плодовых в Украине - синоптик

ВСУ провели учения с боевой стрельбой из зениток на востоке страны