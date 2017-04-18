Юниорская сборная Украины по хоккею проиграла Японии в третьем матче чемпионата мира
В словенском Бледе завершился матч 3-го тура чемпионата мира по хоккею среди юниорских команд в Дивизионе 1 В (третья по значимости лига ЧМ), где сборная Украины уступила команде Японии, сообщает официальный сайт соревнований.
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Матч завершился в овертайме, со счетом 4:5.
Первый период украинцы уверенно выиграли благодаря голам Александра Пересунько и Глеба Кривошапкина — 0:2. А затем проиграли два последующих 20-минутых отрезка с одинаковым счетом 1:2. В составе нашей команды снова отличились Пересунько и Кривошапких, у которых на счету по дублю.
В овртайме победный гол забил японец Даики Миура, который в этом матче сделал
Ранее украинцы обыграли в основное время команду Италии (4:2) и в в овертайме — Польшу — 3:2.
Таким образом. на счету нашей команды 6 очков и 1-е место в турнирной таблице. Но, уже сегодня сборную Украины команду могут обойти сборные Австрии (5 очков) и Словении (3).
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