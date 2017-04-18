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18 апреля 2017, 15:45 | Хоккей: Чемпионат и Кубок мира | Чемпионат.com

Третьяк: Моя главная задача — победа России на ЧМ и, конечно же, на Олимпиаде

Президент ФХР Владислав Третьяк рассказал о своих задачах как функционера и поделился своим рецептом успеха.

«Когда я был игроком, то не выигрывал Кубка Стэнли. Он у нас не разыгрывался. Хотелось бы, конечно. Но, к сожалению, не получилось. Ничего страшного. А сейчас моя главная задача — чтобы сборная России выиграла чемпионат мира и, конечно, Олимпиаду.

Как стать Третьяком? С пяти лет забыть всё и быть преданным хоккею. Трудиться, не пропускать тренировки. Это очень сложно. В дальнейшем отдавать свой опыт молодым людям. Когда ты уйдёшь в другой мир, то будешь знать, что оставил хоть какой-то след в истории своего государства. Это большая честь для каждого человека, — передаёт слова Третьяка корреспондент «Чемпионата» Анастасия Лебедева.

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