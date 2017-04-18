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18 апреля 2017, 14:42 | Хоккей: Чемпионат и Кубок мира | Vesti.kz

Есть ли шансы в Киеве? Как Казахстан играл с соперниками по хоккейному чемпионату мира

Сборная Казахстана по хоккею в Киеве поспорит за две путевки в Высший дивизион чемпионата мира. Корреспондент Vesti.kz «вспомнил», как отечественная команда прежде играла с соперниками по группе.

Казахстанцы снова будут вести борьбу за путевку в элиту. Увеличить
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Австрия.

Турнир подопечные Эдуарда Занковца начнут 22 апреля матчем с Австрией. Игры с возможно основным конкурентом в Киеве пока складываются только положительно: три раза команды играли между собой в 2013 году и ни разу казахстанцы не проиграли (все матчи товарищеские).

1. Казахстан — Австрия — 4:1 (Максим Беляев — 2, Талгат Жайлауов, Михаил Рахманов — Дэниэль Велзер);
2. Казахстан — Австрия — 4:3 Б (Константин Романов, Федор Полищук, Константин Савенков — Андреас Кристлер, Патрик Харанд, Бенджамин Петрик);
3. Казахстан — Австрия — 2:1 (Вадим Краснослободцев, Федор Полищук — Грегор Баумгартнер).

Южная Корея.

Богатая история противостояний у наших хоккеистов с соперниками из Кореи. В 2011 году на Азиатских играх набросали будущим соперникам почти с десяток шайб….

1. Азиатские игры — 2011. Казахстан — Корея — 9:1;
2. ЧМ в первом дивизионе — 2012/2013. Казахстан — Корея — 4:2 (Алексей Трощинский, Талгат Жайлауов, Роман Старченко — 2 — Вон Ин Ким, Брок Радунски);
3. Кубок Евровызова-2016/2017. Казахстан — Корея — 4:2 (Константин Савенков — 2, Иван Степаненко, Ярослав Евдокимов — Сангву Син — 2);
4. Азиатские игры — 2017. Казахстан — Корея (Максим Волков, Никита Михайлис, Алихан Асетов, Константин Савенков).

Польша.

Третий соперник в группе, с которым Казахстан сыграет 25 апреля, также очень неудачно играет против наших соотечественников. Максимум, «доживали» до овертайма, но и там побед у них нет. Возьмем только последние дуэли команд.

1. Кубок Евровызова — 2012. Казахстан — Польша — 3:2 ОТ (Евгений Фадеев, Константин Савенков, Роман Теслюк — Марек Штжовски, Адам Багински);
2. Чемпионат мира в первом дивизионе — 2014/2015. Казахстан — Польша — 3:2 (Роман Савченко, Роман Старченко — 2 — Бартоломей Поцеча, Марцин Колуж);
3. Кубок Евровызова — 2015/2016. Казахстан — Польша — 3:1 (Талгат Жайлауов, Никита Михайлис, Ярослав Евдокимов — Арон Чмелевски);
4. Кубок Евровызова — 2016/2017. Казахстан — Польша — 2:1 (Кирилл Савицкий, Антон Петров — Бартош Фражко).

Украина.

Хозяйка будущего первенства мира едва ли единственная в группе, которая обыгрывала наших соотечественников. Правда, в Киеве они вряд ли смогут составить серьезную конкуренцию.

1. Международный турнир-2004. Казахстан — Украина — 1:5;
2. Международный турнир-2006. Казахстан — Украина — 2:3;
3. Международный турнир-2010. Казахстан — Украина — 7:4;
4. Чемпионат мира в первом дивизионе группы «Б» — 2011. Казахстан — Украина — 3:2 ОТ;
5. Кубок Евровызова-2012. Казахстан — Украина — 1:2 (Максим Худяков — Александр Торяник, Максим Квитченко);
6. Чемпионат мира в первом дивизионе группы «А» — 2014/2015. Казахстан — Украина — 5:2 (Кевин Даллмэн, Леонид Метальников, Вадим Краснослободцев, Константин Руденко, Евгений Рымарев — Дмитрий Нименко, Андрей Михнов);
7. Кубок Евровызова-2016/2017. Казахстан — Украина — 5:1 (Иван Степаненко, Никита Михайлис, Антон Сагадеев, Александр Нурек, Алихан Асетов — Сергей Бабинец).

Венгрия.

Положительный баланс Казахстана и в матчах с венграми. В нашей группе они явный середняк, но на неприятный сюрприз вполне способны.

1. Чемпионат мира в первом дивизионе группы «А» — 2012/2013. Казахстан — Венгрия — 1:2 (Роман Старченко — Арпад Михалы, Виктор Токаи);
2. Чемпионат мира в первом дивизионе группы «А» — 2014/2015. Казахстан — Венгрия — 5:0. (Константин Руденко, Алексей Воронцов, Кевин Даллмэн, Вадим Краснослободцев, Константин Пушкарев)
3. Товарищеский матч (2016). Казахстан — Венгрия — 3:2 (Евгений Рымарев, Найджел Доус, Брэндон Боченски — Вильмош Галло, Франк Банхам).

Получается, соперники вполне проходимые. Только чудо не позволит команде Эдуарда Занковца не квалифицироваться в элитный дивизион мирового турнира. Команда у нас укомплектована неплохо, а на фоне соперников и вовсе однозначный фаворит. Дело за хоккеистами, ведь некоторые команды еще даже не обыгрывали Казахстан.

Напомним, чемпионат мира в первом дивизионе группы «А» стартует в Киеве 22 апреля. На две путевки на повышение претендуют шесть команд — Казахстан, Австрия, Польша, Украина, Венгрия и Южная Корея.

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