Кириленко: Все билеты на матчи украинской сборной на чемпионате мира по хоккею проданы

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Все билеты на матчи украинской сборной на чемпионате мира по хоккею давно проданы, сообщил вице-премьер-министр Украины Вячеслав Кириленко.

«Все билеты раскуплены давным-давно, на все пять матчей украинской сборной. Дворец спорта будет весь заполнен», — сказал Кириленко журналистам во вторник в Киеве.

По его словам, Первый национальный телеканал покажет все матчи украинской сборной.

Вячеслав Кириленко подчеркнул, что проведение чемпионата мира по хоккею в Киеве — «это огромное событие для Украины». Он напомнил, что правительство выделило 45 млн грн на ремонт Дворца спорта, в котором будет проходить чемпионат.