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18 апреля 2017, 12:52 | Хоккей: Чемпионат и Кубок мира | «Прессбол»

Дэйв Льюис: Степанова не будет. Но дверь не закрыта

По окончании вторничной тренировки на льду «Минск-Арены» главный тренер сборной Беларуси Дэйв Льюис закрыл тему освобождения из кэмпа форварда минского «Динамо» Андрея Степанова.

По окончании вторничной тренировки на льду Минск-Арены главный тренер сборной <span class=error>Беларуси</span> <span class=error>Дэйв</span> <span class=error>Льюис</span> закрыл тему освобождения из <span class=error>кэмпа</span> форварда минского Динамо Андрея <span class=error>Степанова</span>. Увеличить
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Вчера вы обещали подумать на этот счет. Подумали?

Да, и решение остается прежним: Степанова не будет.

Только в этом кэмпе?

В этом — не будет. Что касается следующих, то я еще никому дверь в сборную не закрывал.

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