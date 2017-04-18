Дэйв Льюис: Степанова не будет. Но дверь не закрыта

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Вчера вы обещали подумать на этот счет. Подумали?

Да, и решение остается прежним: Степанова не будет.

Только в этом кэмпе?

В этом — не будет. Что касается следующих, то я еще никому дверь в сборную не закрывал.