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https://sport.mail.ru/news/hockey-worldcup/29463526/
18 апреля 2017, 11:00 | Хоккей: Чемпионат и Кубок мира | УНИАН

Капитан сборной Украины по хоккею пропустит домашний чемпионат мира

Число спортсменов в составе национальной сборной команды Украины, котрые готовятся к чемпионату мира по хоккею уменьшилось на три человека, сообщает Федерация хоккея Украины.

Виктор Захаров не успевает восстановиться после травмы плеча. Увеличить
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Так и не смог восстановиться от травмы капитан команды Виктор Захаров из донецкого «Донбасса». Зато по решению тренерского штаба расположение сборной покинули защитники ХК «Кременчуг» Владимир Романенко и Виталий Андрейкив.

Накануне, в вечерней тренировке приняли участие 24 хоккеиста. Кроме травмированных, которые продолжают восстановление после травм, участие в занятии не принимал Андрей Денискин, который приболел. Впрочем молодой нападающий продолжит подготовку в составе команды.

Сегодня подопечные Александра Савицкого впервые опробуют лед киевского Дворца спорта. Окончательно же к столицу команда переедет в среду.

Как сообщал УНИАН, чемпионат мира по хоккею состоится в Киеве с 22 по 28 апреля.

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