Капитан сборной Украины по хоккею пропустит домашний чемпионат мира

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Так и не смог восстановиться от травмы капитан команды Виктор Захаров из донецкого «Донбасса». Зато по решению тренерского штаба расположение сборной покинули защитники ХК «Кременчуг» Владимир Романенко и Виталий Андрейкив.

Накануне, в вечерней тренировке приняли участие 24 хоккеиста. Кроме травмированных, которые продолжают восстановление после травм, участие в занятии не принимал Андрей Денискин, который приболел. Впрочем молодой нападающий продолжит подготовку в составе команды.

Сегодня подопечные Александра Савицкого впервые опробуют лед киевского Дворца спорта. Окончательно же к столицу команда переедет в среду.

Как сообщал УНИАН, чемпионат мира по хоккею состоится в Киеве с 22 по 28 апреля.